Međunarodna izložba čipke za vikend u Križevcima – vrijedne križevačke čipkarice slave rođendan

Osim grada Križevaca koji dana slavi rođendan i križevačke čipkarice imaju rođendan – obilježavaju desetu godišnjicu početka izrade čunčane čipke u Gradsko društvu Crvenog križa. Sjajna je to prilika da pokažu svoju i druge poznate čipke na Međunarodnoj izložbi koja se otvara u petak 26. travnja u 18 sati u Likovnoj galeriji Gradskog muzeja Križevci. Posjetitelji izložbe, koja će biti otvorena do nedjelje 28. travnja, moći će razgledati vrijedne radove izlagača iz domaćih i stranih čipkarskih centara Paga, Lepoglave, Trga kraj Ozlja, Sikirevaca, Svete Marije, Primoštena, Bjelovara te Austrije, Mađarske, Slovenije i Bosne i Hercegovine.

Organizatori izložbe su Gradsko društvo Crvenog križa Križevci, Likovna galerija Gradskog muzeja i autorica projekta Emina Baričević. Ideja je potaknuti umjetnički amaterizam razvojem čipkarstva u Križevcima i cijeloj Koprivničko-križevačkoj županiji uz poštivanje tradicije i običaja, pozicionirati Križevce među čipkarske centre s tradicijom održavanja međunarodnih izložbi čipke i približiti javnosti rad na čunčanoj čipki. No planovi su im i puno veći pa su pozvali križevačke dizajnere i kreativce da daju, svatko na svoj način, posvetu našoj, čunčanoj čipki i odazvali su se Igor Galaš, Dalia Katavić, Kristina Kovačić, Jadranka Šogorić, Faber Artisan, Snježana Zelenović i Zrinka Zagorec.

“Želimo se približiti i svojim sugrađanima, pokazati im razlike između pojedinih čipki, recimo čipke na batiće, na iglu, sunčane, čunčane, jalbe. Zato će samu izložbu pratiti radionice demonstracije izrade pojedine čipke te prigodan kulturno-umjetnički program“, najavila je čipkarica Emina Baričević. Svoje radove predstavit će i korisnice Dnevnog boravka Crvenog križa.

Demonstracija izrade čipke bit će u petak nakon otvorenja izložbe, u subotu od 11 do 12 i od 17 do 18 te u nedjelju od 11 do 12 sati u Likovnoj galeriji na Nemčićevom trgu. Ulazak je slobodan.