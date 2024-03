Naši boćari iz BK Bulin Pan ostvarili su odlično postignuće na osmom izdanju Zimske boćarske lige koja se od studenog prošle godine do jučer odigravala u Boćarskom domu Zrinjevac. Križevčani su dospjeli do polufinala vrlo jakog natjecanja i, naposljetku, osvojili četvrto mjesto u konkurenciji ponajboljih hrvatskih igrača s međunarodnim iskustvom. Uz to su i jedina ekipa koja je dobila posebno priznanje.