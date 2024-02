Do 25. veljače prijave na Međunarodni glazbeni festival komornih sastava i orkestara Sonus

U Križevcima će se za vikend 27. i 28. travnja 2024. održati Međunarodni glazbeni festival komornih sastava i orkestara Sonus, u organizaciji Gradskog tamburaškog orkestra Križevci, Glazbene udruge Opus i Glazbene škole Alberta Štrige Križevci uz partnere Grad Križevce, Pučko otvoreno učilište Križevci, Destinacijsku agenciju Križevci, Gradski puhački orkestar Križevci, Astronomsko društvo Perzeidi i Udrugu P.O.I.N.T.

Festival je nastavak devetogodišnje tradicije Međunarodnog natjecanja mladih glazbenika Sonus, no ove godine za discipline komornih sastava i orkestara. Pruža jedinstvenu priliku komornim sastavima i orkestrima svih dobnih skupina da nastupe pred priznatim stručnjacima, članovima Ocjenjivačkog suda, koji će uz brojčanu ocjenu svakom sastavu dostaviti i opisnu ocjenu.

Na natjecanje su pozvani svi komorni sastavi te orkestri, bez obzira na instrumentaciju, koji izvode glazbu umjetničkog karaktera. Prijave natjecatelja traju do 25. veljače i prijavu je moguće predati putem online obrasca. Natjecanje komornih sastava će se održati u subotu 27. travnja, a natjecanje orkestara u nedjelju 28. travnja. U slučaju većeg broja prijavljenih, natjecanje će se održati i u petak 26. travnja.

Ocjenjivački sud čine priznati glazbenici: red. prof. art. Anđelko Krpan, violinist, glazbeni pedagog te solistički i komorni glazbenik (Hrvatska), Miro Saje, prof., dirigent, trubač i glazbeni pedagog (Slovenija) i Igor Kudeljnjak, prof., dirigent, tamburaš i glazbeni pedagog (Hrvatska). Pobjednik svake discipline prema odluci Ocjenjivačkog suda bit će nagrađen novčano ovisno o nagradnom fondu Festivala, najmanje dvostrukim iznosom kotizacije.

Svi orkestri i komorni sastavi na Festivalu trebaju izvesti isključivo autorske skladbe, transkripcije i/ili obrade skladbi umjetničkog karaktera. Detalji o pravilima Natjecanja mogu se pronaći u Pravilniku MGF Sonus. Natjecanje je podijeljeno u četiri discipline i tri dobne kategorije.

Discipline: 1. Mali komorni sastavi, duo i trio (kotizacija 60,00 €), 2. Mali komorni sastavi, kvartet i kvintet – isključivo jedan član po dionici (kotizacija 60,00 €), 3. Veliki komorni sastavi – od 6 do 12 članova; isključivo jedan član po dionici (kotizacija 80,00 €), 4. Orkestri – više od 12 članova; dozvoljeno je više članova po dionici (kotizacija 200,00 €).

Kategorije: 1. Kategorija A – članovi orkestra i komornog sastava imaju 15 godina ili manje. (Veliki komorni sastavi i orkestri: 10% članova smije biti starije od 15 godina.) U kategoriji A mogu se natjecati natjecatelji rođeni 2009. i mlađi. Program: najmanje tri skladbe u ukupnom trajanju od 8 do 15 minuta; 2. Kategorija B – članovi orkestra i komornog sastava imaju 19 godina ili manje. (Veliki komorni sastavi i orkestri: 10% članova smije biti starije od 19 godina.) U kategoriji B mogu se natjecati natjecatelji rođeni 2005. i mlađi. Program: najmanje tri skladbe u ukupnom trajanju od 15 do 25 minuta; 3. Kategorija C – orkestri i komorni sastavi bez dobnih ograničenja. Program: najmanje tri skladbe u ukupnom trajanju od 20 do 30 minuta.

Uz natjecateljski nastup u Velikoj dvorani Hrvatskoga doma Križevci i Koncertnoj dvorani Glazbene škole Alberta Štrige Križevci, sastavi će imati mogućnost revijalnog nastupa na otvorenoj pozornici na Trgu J. J. Strossmayera te će prisustvovati u mimohodu sudionika, ceremoniji otvaranja, ceremoniji proglašenja pobjednika i ceremoniji zatvaranja Festivala. Svaku večer Festivala na otvorenoj pozornici pokraj Zvjezdarnice Križevci nastupat će Festivalski orkestar i bend te razni popularni izvođači iz svijeta klasične i popularne glazbe.

Sudionici Festivala imaju organizirano besplatno razgledavanje Križevaca kao i najmodernije zvjezdarnice i Kozmološkog centra u Hrvatskoj: “Uz razgledavanje, natjecateljske i revijalne koncerte pred mnogobrojnom publikom, sudionicima ćemo pružiti razne besplatne aktivnosti preko dana, praćenje svih natjecateljskih nastupa uživo preko prijenosa na YouTube kanalu te degustaciju autohtonih delicija iz sjeverozapadnog dijela Hrvatske,” istaknuo je izvršni producent Festivala Josip Berend., napomenuvši da ovogodišnje izdanje Festivala obećava iznimno glazbeno iskustvo.