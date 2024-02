Gatarić reagirao na objavu o smjeni

Nakon što je novoizabrano vodstvo Udruge osoba s invaliditetom sredinom siječnja priopćenjem obavijestilo javnost da je skupština na izvanrednoj sjednici još u studenome smijenila predsjednika Petra Gatarića i cijeli Upravni odbor, bivši je predsjednik reagirao na objavljeni tekst na našem portalu. Makar je Udruga napisala da je do smjene došlo na sjednici sazvanoj na zahtjev 121 redovnog člana zbog “mnogih nepravilnosti u radu i kršenja statuta od strane predsjednika Petra Gatarića i ostalih članova Upravnog odbora“, što smo i prenijeli, Gatariću se to nije svidjelo. Pogotovo naslov u kojem se spominje razlog smjene.

“Ako me se u roku 24h ne kontaktira i time ne omogući demanti na članak, biti ću primoran zaštitu svog dostojanstva tražiti sudskim putem. Tužbom“, napisao nam je nakon što smo objavili priopćenje Udruge osoba s invaliditetom Križevci, ali ga nije demantirao. Svoje objašnjenje ponudio je naknadno i u njemu tvrdi da revizorska kuća u dva navrata nije pronašla nepravilnosti ni nezakonite radnje u Udruzi, kao ni DORH u kaznenom postupku koji je vođen po anonimnoj prijavi. Međutim, novi predsjednik Udruge Luka Bratić, potpredsjednica Josipa Budić i izvršni direktor Bruno Butigan odgovaraju da su nepravilnosti ipak utvrđene i nemaju nikakve veze s ovime što Gatarić spominje u svoju obranu.

“DORH i revizija nemaju veze s tim. Od prosinca 2022. situacija se promijenila i mi smo podnijeli prijavu Sudu časti koji je dosudio protiv predsjednika. Zatim je i Nadzorni odbor potvrdio nepravilnosti. Nakon toga je sazvana skupština na statutom propisan način“, objašnjava novo vodstvo udruge koje je dobilo podršku na skupštini i, temeljem rješenja Upravnog odjela za opću upravu i imovinske poslove Koprivničko-križevačke županije od 17. siječnja 2024., uredno uvedeno u Registru udruga s mandatom za zastupanje do travnja 2026. Iako je upravno tijelo na temelju zapisnika i odluka donesenih na izvanrednoj skupštini donijelo spomenuto rješenje, nakon što je o cijeloj priči obaviješteno i Ministarstvo pravosuđa i uprave, Gatarić i dalje tvrdi da je izvanredna skupština, na kojoj je smijenjen zajedno s upravom, “upitno valjana”.

Njeno održavanje nije uspio zaustaviti ni sad već bivši Upravni odbor koji je, uoči najavljene sjednice, putem lokalnog radija pozivao članove da se ne odazovu na nju, a inicijatore promjena mimo statuta izbacio iz Udruge.

Petar Gatarić u svom nam je obraćanju napisao da su obje strane, znači i nova uprava i bivši predsjednik, bile na sastanku u Upravnom odjelu za opću upravu i imovinske poslove Koprivničko-križevačke županije prije nego što je to tijelo donijelo rješenje o upisu promjena u Registar udruga, za što je imalo rok 60 dana nakon održane sjednice. Tvrdi da je ondje dogovoreno da “… će se sazvati redovna skupština na kojoj će se stanje razriješiti“. Predsjednik Bratić, potpredsjednica Budić i izvršni direktor Butigan kažu da to nije istina jer oni ne mogu donositi odluke uime skupštine niti su mogli pristati na novu sjednicu prije dogovora sa članovima udruge.

“Ne možemo ih izigrati! Skupština je na sjednici donijela neke odluke, postoje zapisnici i potpisne liste i ne možemo sad reći da se to nije dogodilo. Nakon konzultacija s njima, javili smo pročelniku županijske službe da ne pristajemo na prijedlog da se sjednica skupštine ponovi“, objašnjavaju. To je i u skladu sa Zakonom o udrugama prema kojem je skupština najviše tijelo udruge, ona bira i razrješava i njene se odluke ne mogu mijenjati na sastancima drugih tijela. Bivši predsjednik od 17. siječnja više nije osoba ovlaštena za zastupanje Udruge osoba s invaliditetom Križevci i na rješenje kojim je omogućen upis novog vodstva u Registar udruga ima pravo žalbe, no ona ne odgađa izvršenje.