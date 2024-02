O povijesti matematike i avanturama slijepog dječaka – novi naslovi već u knjižnici

Stručno-znanstveni odjel: VELIČANSTVENA MATEMATIKA: Od Pitagore do 57. dimenzije u riječi i slici: Više od 250 prekretnica iz povijesti matematike / Clifford A. Pickover

U ovoj knjizi autor nas vodi na putovanje kroz oko 250 postignuća u razvoju matematike, kroz najvažnije formule i matematičke pojmove, od „mravljeg daljinomjera“ starog 150 milijuna godina do računalno stvorenih fraktala i traganja za novim dimenzijama. Sve je kronološki složeno, sažeto objašnjeno te popraćeno odgovarajućim ilustracijama u boji. Dakako, nisu preskočeni ni antički mislioci, od Pitagore i Euklida, pa do najznačajnijih suvremenih matematičara. I matematičarki, od drevne Hipatije iz Aleksandrije do Emmy Noether i njezinog teorema o simetrijama u fizici.

Naši mozgovi, koji su se razvili u doba kad smo u afričkim savanama bježali pred lavovima, možda još nisu sazreli za prodor kroz beskrajni veo stvarnosti oko nas. Trebat ćemo matematiku, prirodne i društvene znanosti, računala, ali i književnost i cijelu umjetnost, da odmaknemo taj veo. Svima koji su odlučili pročitati, ili barem ovlaš prolistati ovu knjigu o znanstvenoj i kulturnoj baštini, želimo da sagledaju u njoj međuveze, da se upoznaju s razvojem matematičkih ideja te se otisnu na beskonačno more mašte.



Beletristika: VUKOTRK / Kerstin Ekman

Roman ˝Vukotrk˝ istaknute švedske spisateljice Kerstin Ekman intiman je i zadivljujući portret prirode i ljudske psihe. Prati Ulfa Norrstiga, promišljenog i povučenog čovjeka u svojim sedamdesetima koji se miri sa starenjem i načinom na koji je živio svoj život. Roman odjekuje mudrošću i osjetljivošću duboko ukorijenjenima u prirodi, prizvanima na površinu reminiscencijama jednog čovjeka i razmišljanjima o šteti koju je čovječanstvo nanijelo Zemlji, ali i o šteti koju je on sam izazvao. Vukotrk je misteriozna i mitološka priča o maloj zajednici u gradiću Loasenu i jednome vuku te o tome kako neočekivan susret između čovjeka i vuka ima moć promijeniti tijek života svih mještana. Ova je dirljiva priča ujedno i portret dugoga braka, nježnosti, nesuglasica i spore, svakodnevne običnosti.



Dječji odjel: KAMIL KOJI GLEDA RUKAMA / napisao Tomasz Malkowski; ilustrirala Joanna Rusinek

Petogodišnji Kamil je slijep. No, je li to razlog da ga se bojimo, sažalijevamo ili se opsesivno brinemo o njemu? Definitivno ne! Ide mu sasvim dobro samome i kao svaki dječak ima lude ideje i čudnovate avanture. On i starija sestra odlično se zabavljaju, zezaju, a kad treba – staju jedno uz drugoga. Knjiga nas osvaja nepoznatim svijetom koji se gleda rukama.



Odjel za mlade: KUJA ZA VJEŠANJE / Zoran Pongrašić

Najnoviji roman Zorana Pongrašića “Kuja za vješanje” priča je o predrasudama, o (ne)uzvraćenoj ljubavi, o pogrešnim osjećajima, o nasilju među tinejdžericama, o seksualnom preispitivanju, o psima, hrčcima, golubovima i vranama, u središtu koje je mlada pankerica u nerješivoj životnoj situaciji koja kulminira borbom za goli život.

Citat iz knjige: Ona kaže: “A ja se osjećam baš kao taj pas. Kao kuja za vješanje. Kao da su me zakvačili zubima za staru automobilsku gumu obješenu o najvišu granu drveta. I ostavili da tako visim. I ne mogu ništa. Ako bih htjela bilo što promijeniti, morala bih otvoriti usta. A ako otvorim usta, znam, past ću.”