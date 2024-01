Maslačci neumorni – svakodnevnim radom do samopouzdanja, osjećaja vrijednosti i pripadnosti

Udruga Maslačak već osmu godinu provodi program poludnevnog boravka za dvadeset osoba s intelektualnim teškoćama, a budući da su nedavno ušli u mrežu pružatelja socijalnih usluga, u poludnevni boravak su uključili još deset korisnika. Integraciju i socijalnu uključenost o kojoj neki samo pričaju, Maslačci aktivno provode. Osim raznih kreativnih radionica u kojima izrađuju razne uporabne i ukrasne stvari, ovdje se svakodnevno uče i vježbaju radnje o kojima mnogi ni ne razmišljaju.

“Nastojimo korisnike uključiti u one za njih pogodne i korisne aktivnosti koje doprinose razvoju ili održavanju njihovog samopouzdanja i vjere u sebe i svoje sposobnosti. Odlazak u trgovinu, primjerice, o tome ne razmišljamo, rutinski obavljamo kupnju, ali našim korisnicima to nije tako. Pripremamo ih i vježbamo da se samostalno snalaze u trgovini, pronalaze namirnice, kupuju ih. Isto je i s kuhanjem i pripremom obroka koje, uz podršku asistenata u boravku, naši članovi već izvrsno spremaju. Sve je to važno za razvijanje osjećaja vrijednosti, pripadnosti i zadovoljstva“, objašnjava predsjednica udruge Tamara Premuš. Dodaje da je i po izlasku iz sustava obrazovanja kod osoba s intelektualnim teškoćama neophodno održavati znanja i vještine potrebne u svakodnevnom funkcioniranju kako bi se preveniralo smještanje u ustanove i povećala njihova kvaliteta života i uključenost u društvo.

Ulaskom udruge u Mrežu pružatelja socijalnih usluga poboljšala se kvaliteta provedbe poludnevnog boravka koju svakodnevno organiziraju u dva termina, a u program su sad uključene i medicinska sestra, njegovateljica, socijalna radnica i edukacijski rehabilitator te na pola radnog vremena i vozač. Posla i prostora za napredak, uvjerena je Tamara, ima još puno, no Maslačci su već puno puta dokazali da mogu i znaju.