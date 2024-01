Lani preko javnog poziva obnovljena samo jedna fasada u gradskoj jezgri

Vlasnici kuća u centru grada i to u Zakmardijevoj ulici, na Nemčićevom i Strossmayerovom trgu imaju pravo na sufinanciranje obnove fasada s ulične strane, a prošle godine to je pravo iskoristila samo jedna osoba, odgovorili su nam iz Gradske uprave. Grad Križevci i ove je godine u proračunu namijenio novac za to i otvorio javni poziv na koji se mogu javiti fizičke ili pravne osobe koje su vlasnici ili suvlasnici nekretnina. Sufinancira se obnova za ulično pročelje, a korisnik može ostvariti pravo na sufinanciranje obnove postranih pročelja vidljivih s ulice, odnosno za oba pročelja kod uglovnih zgrada, uključujući i troškove stolarije.



Najviši ukupni iznos sufinanciranja koji jedan korisnik može ostvariti po objektu iznosi najviše 40 posto opravdanih troškova ulaganja, ali ne više od 20 tisuća eura po prijavi. Visinu iznosa koji će Grad sufinancirati određuje povjerenstvo, piše u javnom pozivu. Budući da se radi o kulturno-povijesnoj cjelini, sve radove treba izvoditi u dogovoru s konzervatorima. Osim privatne kuće čije je pročelje uređeno uz sufinanciranje preko javnog poziva, unutar kulturno-povijesne cjeline lani je obnovljena fasada Gradske uprave.