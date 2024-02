Do solara uz poticaj iz gradskog proračuna

Otvoren je javni poziv za poticanje energetske učinkovitosti u kućanstvima putem kojeg građani mogu mogu dobiti novac iz gradskog proračuna za pripremu projektne dokumentacije, opremu i izgradnju sunčane elektrane te nabavu i ugradnju toplinske izolacije. U proračunu je za to osigurano 200 tisuća eura, a poziv je otvoren do iskorištenja sredstava, najkasnije do 1. rujna.

Za pripremu projektne dokumentacije, odnosno izradu glavnog projekta solarne elektrane za proizvodnju električne energije u kućanstvima, može se dobiti 80 posto, maksimalno 500 eura.

Drugi dio poziva odnosi se isključivo na ranjive skupine građana u opasnosti od energetskog siromaštva koji mogu ostvariti 80 posto odnosno maksimalno 500 eura za izradu glavnog projekta solarne elektrane i/ili 80 posto odnosno maksimalno 4.000 eura za izgradnju solarne elektrane za proizvodnju električne energije u kućanstvima te maksimalno 1.500 eura za postavljanje toplinske izolacije tavana stambenog prostora.

“Nadam se da će prepoznati ovu priliku te instalacijom solarne elektrane ili pak postavljanjem toplinske izolacije tavana značajno smanjiti troškove električne energije i grijanja. S druge strane, ostalim sugrađanima nastavljamo sufinancirati izradu projektne dokumentacije s kojom se mogu javiti na poziv Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i ostvariti sredstva za izgradnju solarne elektrane“, navodi u priopćenju gradonačelnik Mario Rajn.

Prema uvjetima natječaja, na poziv koji se odnosi na ranjive skupine građana mogu se javiti isključivo kućanstva s jednim članom i prihodima do 670 eura, kućanstva s dva člana i prihodima po članu do 400 eura te kućanstva s tri i više članova čiji prihod po osobi ne smije prelaziti iznos od 335 eura.

Više detalja oko uvjeta i načina prijave može se dobiti na web stranici www.krizevci.hr, u Energetsko-

klimatskom uredu u Ulici Ivana Zakmardija Dijankovečkog 8 ili na broj 048/628-922.