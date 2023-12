Solarne elektrane na vrtiću, školama i sportskim dvoranama

Pet križevačkih zgrada javne namjene dobilo je ovih dana solarne elektrane zahvaljujući projektu One Sun Connecting North and South. Riječ je o pilot projektu čiji je nositelj Regionalna energetska agencija Sjever, a partneri 16 hrvatskih gradova i općina te fakulteti iz Hrvatske i Norveške, a namjera je povećati proizvodnju električne energije iz sunčeve energije u objektima javnog sektora i smanjiti emisiju CO 2 .

default default

U Križevcima su solarne elektrane postavljene na krov Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju, na gradski vrtić, OŠ “Vladimir Nazor”, sportsku dvoranu u Potočkoj ulici i onu uz OŠ Ljudevita Modeca i ukupno su vrijedne oko 246 tisuća eura, od čega je 209 tisuća bespovratno iz fondova EU i Norveškog financijskog mehanizma, a oko 37 tisuća eura iz gradskog proračuna. Osim u Križevcima, elektrane će se postaviti ili su već postavljene u još petnaest hrvatskih gradova i općina.

U priopćenju iz Grada najavljuju da će u 2024. na ulazu u grad postaviti veliku fotonaponsku elektranu u koju će uključiti građane.