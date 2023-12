Petarde su zabranjene, kazne do 2000 eura

Od danas do 1. siječnja službeno je dopuštena uporaba pirotehnike – osim petardi i redenika, koji su potpuno zabranjeni cijelu godinu, podsjeća policija koja od 11. prosinca do 7. siječnja provodi akciju Mir i dobro, već tridesetu godinu. Cilj joj je senzibilizacija javnosti o pravilima uporabe pirotehničkih sredstava te smanjenje broja ozljeda uslijed nestručnog, neopreznog i nezakonitog rukovanja pirotehničkim sredstvima u predblagdansko i blagdansko vrijeme. Na konferenciji za medije nedavno su upozorili na ozljede koje nastaju nestručnim i neopreznim rukovanjem pirotehnikom.

“Najčešće ozljede nastaju uslijed rukovanja pirotehnikom iz „kućne radinosti“ i pirotehnike koja se nije odmah aktivirala“, rekao je prim. dr. Zoran Barčot koji surađuje s MUP-om u akciji Mir i dobro. Pozvao je roditelje na odgovornost i obavezu da upoznaju djecu s opasnostima od pirotehnike, jer ozljede mogu ostaviti ozbiljne posljedice. Prijatelji životinja, pak, mole građane da ne koriste nikakvu pirotehniku i time daju pozitivan primjer djeci, a ujedno spašavaju divlje, domaće i kućne životinje od straha i pogibelji.

Prema Zakonu o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja, od 15. prosinca sve do 1. siječnja službeno je građanima dozvoljena nabava nekih pirotehničkih sredstava, dok je uporaba dozvoljena od 27. prosinca do 1. siječnja. Zabranjena je prodaja petardi i redenika kategorija F2 i F3 građanima za osobne potrebe, a ostala pirotehnička sredstva iz te kategorija (kud spadaju ona sa znatnim količinama eksplozivne tvari) dozvoljeno je prodavati građanima starijim od 18 godina u prodavaonicama koje imaju odobrenje za prodaju. Policija također apelira na građane da se suzdrže od uporabe pirotehnike, no ako je ipak koriste da se striktno drže uputa i preporuka proizvođača.

Zakon predviđa novčanu kaznu u iznosu od 660 do 1990 eura ako mlađi od 18 godina upotrebljavaju pirotehnička sredstva kategorije F2 i F3, ako se koriste u zatvorenim prostorima ili na prostoru gdje se okuplja veći broj građana te za nabavu, posjedovanje ili upotrebu petardi i redenika. Kaznom od 130 do 390 eura kaznit će se i zakonski zastupnik djeteta mlađeg od 14 godina koje je upotrijebilo pirotehniku.