Dežulovićev roman za mlade i nova knjiga Kristiana Novaka

Stručno-znanstveni odjel: BESKRAJ U TRSCI: VELIKA AVANTURA KNJIGE U ANTIČKOME SVIJETU / Irene Vallejo

U ovom iznimnom eseju o nastanku knjige autorica prati povijest ovog nevjerojatnog artefakta koji je nastao prije pet tisuća godina kada su Egipćani otkrili potencijal trske koju su nazvali „papirus“. S velikom senzibilnošću i pripovjedačkom lakoćom autorica čitatelja vodi na putovanje kroz vrijeme – od prvih knjiga nastalih na glinenim pločicama, preko papirusa od trske u Egiptu koji su iznjedrili Aleksandrijsku knjižnicu, kao i dragocjene srednjovjekovne kodekse koje su rukom pisali venecijanski križari, do tiskanih i digitalnih knjiga koju čitatelj možda upravo sada čita. Djelo je posveta knjigama, čitanju, književnosti i svim onim ljudima koji su tijekom vremena štitili knjige i omogućili njezinu dostupnost: usmenim pripovjedačima, pisarima, prevoditeljima, uličnim prodavačima, učiteljima, buntovnicima, časnim sestrama, robinjama, pustolovima…



Beletristika: SLUČAJ VLASTITE POGIBELJI / Kristian Novak

Mladi prometni policajac nađen je mrtav na stražnjem sjedištu svojeg automobila. Slučaj je klasificiran kao samoubojstvo u što, s obzirom na niz neobičnih okolnosti i činjenicu da nije obavljena obdukcija, sumnja njegova obitelj i dobar dio javnosti. Obitelj od njegova starijeg brata, također policajca, zahtjeva da sazna istinu, kazni odgovorne. Istodobno, ambiciozna profesorica priprema dramsku grupu srednjoškolaca za uprizorenje Antigone, pri čemu s njima evocira upravo tragičan događaj kojemu svjedoče u svojoj suvremenosti. I oko kojeg im se mišljenja potpuno razilaze. Dok pokušava dokazati istinu i tako obraniti svoje dostojanstvo i radno mjesto od uvrijeđenih roditelja srednjoškolaca, pripadnika lokalne elite, gubi stup po stup svojeg dotad sretnog građanskog života, ali pronalazi odvažnost koje nije bila svjesna. Smrt mladog policajca, kao jeka fatalnog pucnja, stubokom mijenja živote onih koji su ostali.

Roman Slučaj vlastite pogibelji Kristiana Novaka ispripovijedan je kao pletenica, od poglavlja u kojima se naizmjence smjenjuju glas profesorice i scenarij koji prati događaje i akcije koje se roje oko braće policajaca, i vodi nas kroz slojeve sistema u srce društva i likova. Pitanja korupcije, lojalnosti, pojedinca nasuprot sistema, zakona i morala, ljubavi i slobode iskrsavaju antiknom snagom u nuklearnom dobu, našem dobu, svuda oko nas i pozivaju na građansku hrabrost i rizik. (Kruno Lokotar)



Dječji odjel: NEANDERTALAC U TRAPERICAMA / Nena Lončar

˝Neandertalac u trapericama˝ pustolovni je roman s ekološkim elementima, namijenjen djeci od 9 do 12 godina, u kojem se poznate povijesne činjenice o praljudima na našem tlu vješto isprepliću sa uzbudljivom i maštovitom pričom. Roman ima 132 stranice, podijeljen je u četiri poglavlja i dvadeset i jedan podnaslov, a pisan je u prvom licu iz vizure plahog i samozatajnog jedanaestogodišnjeg dječaka Eugena koji, po vlastitom mišljenju, ni u čemu nije naročito dobar, osim u maštanju. Mašta je njegova supermoć. Radnja romana započinje kad peteročlana zagrebačka obitelj odluči praznični dan provesti u prirodi, no Eugen, jedini od troje djece, takvom vrstom avanture nimalo nije oduševljen. On bi najradije odglumio da ga boli trbuh i ostao kod kuće igrati svoju omiljenu igricu. Naime, njegova najveća noćna mora su bube i kukci, a priroda je puna tih jezivih stvorenja. Izlet u Krapinu, na koji Eugen ipak nevoljko odlazi, pokrene niz neobičnih događaja uslijed kojih se naš mali junak hrabro nosi sa vlastitom fobijom. Nakon što u krapinskoj šumi sretne neobičnog dječaka koji u njemu probudi znatiželju veću od straha od kukaca, na veliko iznenađenje svoje obitelji, prihvaća neočekivanu pozivnicu dalekog rođaka, biologa i antropologa Leopolda Majcena, da kod njega, na Čvorkovom brijegu u Krapini, provede dio ljetnih praznika. Njih dvojica veoma se zbližuju i postanu dobri prijatelji. Stari znanstvenik povjerava Eugenu nevjerojatnu priču o dječaku Goru i posljednjem neandertalskom plemenu. Međutim, zagonetne obrise te priče “nanjušio” je i Jakov, mladi pronicljivi muzealac željan znanstvene slave. Kad situacija na terenu izmakne kontroli, Eugen svojom domišljatošću uspijeva zaštititi dugo čuvanu tajnu Stare šume te na neki način postaje njenim čuvarem.



Odjel za mlade: ŽIVOT I SNOVIĐENJA NEUSTRAŠIVOG ŽOHARA ZAŠTOMIRA SLAVNOG PONOĆNOG OSVETNIKA, VITEZA TAME I LEGENDARNOG FANTOMA SLOBODE KAKO IH JE ZAPISALA VELEČAŠĆENA PRINCEZA BAKULA BLATODEJA … / na jezik divova preveo i priredio Boris Dežulović

Prvi roman za djecu i mlade Borisa Dežulovića nezaboravna je, ilustrirana bajka koja će svakog čitatelja nadahnuti na djetinju znatiželju kojom se otkriva svijet! Roman spada u fantasy žanr, tako da će sigurno privući i obožavatelje žanra, bez obzira na tematiku i što je namijenjen mlađoj populaciji. Priča je to o malom crnom žoharu Zaštomiru koji je bio drukčiji od ostalih jer je bio znatiželjan i hrabar. On, za razliku od ostalih žohara, ne prestaje propitivati svijet oko sebe ni kada postane odrastao žohar. Priča je i ljubavna. Zaštomir je zaljubljen u gusjenicu Sunčicu i sve što zapravo želi je otići s njom na kraj svijeta. Roman je ilustrirao Damir Urban.