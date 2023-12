U knjižnici novi nastavak hit stripa za djecu

Stručno-znanstveni odjel: IGLA, PILA, RAVNALO: GDJE SMO I KAMO IDEMO, ŠPAJZA NOVINSKIH PRIČA / Sanja Modrić

IGLA, PILA, RAVNALO je prva knjiga Sanje Modrić, jedne od najboljih i najpoznatijih hrvatskih novinarki, dobitnici nagrada Hrvatskog novinarskog društva za Novinarku godine i za životno djelo. U velikom izdanju od 318 stranica, u Telegramovoj nakladi, knjiga najboljih kolumni Sanje Modrić zbirka je novinskih priča o tome gdje smo i kamo idemo.

‘’Sanja Modrić mnogo je puta napisala tekst koji sam sâm želio napisati. Ona to radi lucidno, izravno,

precizno, bez izmotavanja i prenemaganja, uspijevajući i najsloženije državne i javne poslove

rastumačiti svakodnevnim jezikom.’’ Ante Tomić





Beletristika: BEND / Iva Ribarić

Bend je sočna i eksplozivna priča o slavnom rock sastavu Breaking Down i svemu što se oko njih događa. Ali sve kreće i vrti se oko Iris, mlade radijske voditeljice i velike poznavateljice glazbe te kćeri slavnih rockera kojoj je bilo suđeno naći se u centru problema i različitih situacija u koje će članovi benda uploviti. A svaki od njih je na svoj način poseban. Talentiran, ali i oštećen. Ali ništa nije važnije od benda. Posebice ne žene. One su ovdje većinom usputne, za jednu noć i neobaveznu avanturu. Ali Iris ne želi biti takva žena i to joj donosi mnogo više nevolja i tuge u životu nego što je ikada mogla pomisliti.

„Iva Ribarić nije samo uspjela, ona je svojim prvijencem podigla ljestvicu nevjerojatno visoko. Njeno je glazbeno znanje neupitno, njene su rečenice kratke i jasne, ali nikada suhoparne, a likovi su oni za koje se vežete istog trena. I ne, nisu ni dragi ni simpatični većinom, ali vještina kojom ih je prikazala fascinantna je i u rangu trenutno najpoznatijih svjetskih spisateljica sličnog žanra. I autorica zna kako će nas vezati uz njih. „ Tamara Štiglić Vodopić

Dječji odjel: LOŠI MOMCI: EPIZODA 8: SUPERLOŠI / [autor i ilustrator] Aaron Blabey

„Loši momci“ su urnebesni strip serijal prodan u 10 milijuna primjeraka i objavljen u 44 zemlje svijeta. Na listi bestselera New York Timesa nalazi se više od 100 tjedana, a prema seriji je snimljen i animirani film u produkciji Dreamworksa. U osmom djelu pod nazivom „Superloši“ Tarantula Nogi uspio je popraviti letjelicu i Loši se momci vraćaju u sadašnjost, a neki od njih stekli su supermoći. Dobro, imaju i jednog slijepog putnika. Na Zemlji vlada kaos jer izvanzemaljci teroriziraju ljude. Međunarodna liga junaka želi se udružiti s Lošim momcima kako bi zajedno svladali izvanzemaljce.

Kutak za mlade: PERCY JACKSON I BOGOVI OLIMPA: KNJIGA DRUGA: MORE ČUDOVIŠTA / Rick Riordan

Drugi nastavak popularnog serijala o Percyju Jacksonu i Olimpijcima, zabavan je i pomalo luckast roman. Percy je sad u sedmom razredu i godina prolazi neobično mirno, sve dok se ne pojave ljudožderski divovi i sve se neočekivano prometne u borbu na život i smrt. Percy i njegovi prijatelji morat će zaploviti Morem čudovišta kako bi spasili kampus. No Percy najprije mora otkriti nevjerojatnu tajnu o svojoj obitelji, nakon koje će se zapitati da li to što ga je Posejdon priznao za sina znači veliku privilegiju ili je pak neslana šala.