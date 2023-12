“Zašto smo bolesni” i druge nove knjige

Stručno-znanstveni odjel: ZAŠTO SMO BOLESNI: SKRIVENA EPIDEMIJA U KORIJENU VEĆINE KRONIČNIH BOLESTI – I KAKO JE POBIJEDITI / Benjamin Bikman

Ugledni znanstvenik iznosi revolucionarne dokaze koji povezuju mnoge teške bolesti, uključujući rak, bolesti srca i krvnih žila, dijabetes i Alzheimerovu bolest, sa zajedničkim korijenskim uzrokom te nam

otkriva što možemo poduzeti u vezi s tim. Bolesni smo. Diljem svijeta borimo se s bolestima koje su nekoć bile iznimno rijetke. Svake godine diljem svijeta oko deset milijuna ljudi umre od raka, a oko dvadeset milijuna od bolesti srca i krvnih žila. Još pedeset milijuna ljudi u svijetu ima Alzheimerovu bolest, a gotovo pola milijarde ima dijabetes. Bolesti poput tih sve su češće dok se istodobno milijuni ljudi bore s povišenim krvnim tlakom, pretilošću, demencijom, niskom razinom testosterona, poremećajem menstrualnog ciklusa, neplodnošću i još mnogočime. Nažalost, liječimo simptome ne shvaćajući da sve te bolesti i poremećaji imaju nešto zajedničko: naime, sve ih uzrokuje ili pogoršava inzulinska rezistencija.

U knjizi ˝Zašto smo bolesni˝ ugledni svjetski znanstvenik dr. Benjamin Bikman, jedan od vodećih svjetskih autoriteta kada je riječ o istraživanju metaboličkih poremećaja, objašnjava kako je inzulinska rezistencija postala najrašireniji zdravstveni poremećaj u cijelom svijetu i zašto svake godine pogađa sve više ljudi. Premda su joj posljedice strašne ako se ne liječi, inzulinska rezistencija ne mora biti doživotna kazna. Štoviše, dr. Bikman nudi jednostavne, znanstveno utemeljene pristupe za poništavanje tog stanja ili prevenciju njegova razvoja, pa tako i većine kroničnih bolesti koje uzrokuje.



Beletristika: U ELVISOVOJ SOBI / Sebastijan Pregelj

Jan je posve obično dijete koje ide u školu osamdesetih godina dvadesetog stoljeća. Tu je prvi bicikl, onda prve ljubavi, gnjavatori ispred škole, brižni roditelji i svakakve sitnice od kojih se sastoje naši životi: od prvih epizoda Ratova zvijezda do televizora u boji. Možda se razlikuje od vršnjaka (pa i od svoga autora) po izuzetnoj mašti. U vojsku odlazi neposredno prije raspada Jugoslavije, u doba kad su nekad nevažne stvari postale važnima — na primjer, koje je vjeroispovijesti makedonska obitelj njegova razrednog kolege Elvisa, pa onda prešućene priče o događanjima u šumama nakon Drugog svjetskog rata. A kad se država raspadne, zatvore se i vrata Elvisove sobe, prostora svijetlih dječjih igara. U Elvisovoj sobi je izuzetno napisan roman o odrastanju, a vjerojatno i prvi slovenski roman koji kroz osobnu priču uvjerljivo prikazuje razdoblje osamostaljenja.



Dječji odjel: PAS IZ KARTONSKE KUTIJE / Zoran Pongrašić, ilustrirala Maja Biondić

Pas iz kartonske kutije je priča o predrasudama. Gospođa Lela ima velikog psa, a istovremeno skuplja plastične boce. Gospodin Mitak vjeruje kako je pas gospođe Lele još i rasni pas, a velike rasne pse imaju samo bogati ljudi, dok plastične boce skupljaju siromašni. On također smatra kako svaki čovjek mora držati do sebe i svog ugleda, a kopanje po smeću nije nimalo dostojanstveno. Ali on ne zna da je gospođa Lela svog psa pronašla na cesti, kao štene ostavljeno u kartonskoj kutiji, pa ga je udomila ne znajući da će narasti toliko velik i da će mu trebati puno više hrane no što bi si ona mogla priuštiti svojom nevelikom mirovinom.





Kutak za mlade: AMARI I VELIKA IGRA / B. B. Alston; ilustrirao Godwin Akpan

Roman fantastike! Ako oboje želite krunu, samo je jedan način da to postignete. Velika igra. Pobjednik u toj borbi ponijet će krunu – i odlučiti o sudbini čarobnjaštva. AMARI PETERS se vratila. Nakon što je pronašla brata i spasila cijeli nadnaravni svijet, Amari iščekuje svoje prvo ljetovanje kao junior agentica u kampu Ureda za čudesne zgode. Ništa ne bi trebalo poći po zlu – zar ne? Ali zbog kletve njenom bratu je sve lošije, a tajanstveni događaj – zamrzavanje vremena – izaziva sumnju koja pada na Amari i druge čarobnjake. Kad se poznati protivnik vrati da otme moć, pokreće se drevni magični izazov koji će odrediti sudbinu čarobnjaka. Velika igra je tajanstvena i smrtonosna, ali pobjeda je Amarina posljednja nada da brata oslobodi kletve – kako je može odbiti?