Križevački planinari napunili baterije na temperaturi od minus 17

Prekrasno. To su za nedjeljni pohod na Veliki Snežnik rekli križevački planinari, njih dvanaest koji su osvojili najviši vrh u Sloveniji koji ne pripada Alpama. Visok je 1796 metara i najviša je točka staze Via Dinarica u Sloveniji. Nemaju sve planine imena koja im tako dobro pristaju kao što Veliki Snežnik pristaje ovoj, jer snijega ima dokle god seže pogled, a zadržava se ponekad i do svibnja. “U potpunosti je zaslužio ime“, kažu naši planinari koje je vrijeme poslužilo – vedro, sunčano, suho i hladno.

Već na početku uspona kraj Planinskog doma na Sviščakih na 1242 mnv temperatura je bila minus 4°C, dok su na vrhu su izmjerili -11°C, no osjet hladnoće je zbog vjetra brzine 50 km/h bio čak -17°C. U pet sati hoda Štefica, Marija, Ljubica, Martina, Ana, Dalibor, Stjepan, Marijan, Tomislav, Ivan, Eriku i Zlatko prošli su 12 kilometara hodajući po, u prosijeku, pola metra snijega i usprkos hladnoći i vjetru na vrhu, sjajno se zabavili i napunili baterije.