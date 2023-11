Nova knjiga bivše hrvatske premijerke već je u knjižnici

Stručno-znanstveni odjel: KRALJICA: ŽIVOTA IMA I IZVAN POLITIKE / Jadranka Kosor

„U knjizi Kraljica Jadranka Kosor pokazuje drugu stranu svoje prirode, onu zaigranu, opušteniju, manje ozbiljnu. Ali i vještinu pripovijedanja, uvjerljivog portretiranja karaktera te hrabrog razgrtanja zaštitnih ovoja koji skrivaju rane iz njezine osobne prošlosti. Malena se djevojčica u svome rodnom Lipiku voljela maskirati u kraljicu; ona koja je socijalnim položajem bila bliže ulozi Pepeljuge, maštala je o tome da bude kraljica. Naravno, Hrvatska je republika i u stvarnosti se nešto takvo nikad nije moglo dogoditi. Ali u virtualnoj stvarnosti i to je ostvarivo: Jadranki je ponuđeno da u realitiju jedne nacionalne televizije pjeva pod maskom koju će sama izabrati.

Budući da je oslobođena stega politike i više nije robinja uštogljenoga, ozbiljnoga političarskog ponašanja, Jadranka Kosor odabire masku i kostim kraljice i nastupa s uspjehom u spomenutom realitiju. Realizirao se san male djevojčice iz Lipika! Pokazuje time svima i drugo svoje lice, nije uvijek samo ozbiljna i zabrinuta političarka, nije samo „Suzana“, već i osoba koja se voli nasmijati, igrati i šaliti se… Ne rugati se drugima, nego šaliti i na svoj račun. I tako ta slika kraljice dolazi čak na naslovnicu ove knjige. Hm, lijepa karijera: nakon premijerke, evo i kraljica!“ – Velimir Visković





Beletristika: BEZ KONTROLE / Jorn Lier Horst i Thomas Enger

Treći nastavak serijala. Istražiteljica Sofia Kovic likvidirana je u svome stanu. S njom je bila kći njezina kolege, istražitelja Alexandera Blixa. Sluđen od brige, Blix uzima stvar u svoje ruke i daje se u potragu za počiniteljem. No sve će se okrenuti naopačke. Situaciju dodatno komplicira otkriće istražitelja da su ubijenoj istražiteljici iz stana ukradeni dosjei, ali nitko ne zna koji. Je li je tko htio ušutkati? Kakvo je to saznanje platila životom? Kad policija počne upirati prstom u samog Blixa, on i novinarka Emma Ramm morat će riješiti slučaj prije nego što bude prekasno. Sa svakom novom spoznajom otkrivaju da nikome ne mogu vjerovati. Vremena je sve manje, a tragovi su sve zamršeniji.



Dječji odjel: POSLJEDNJI KLINCI NA ZEMLJI / Max Brallier

Otkako je Apokalipsa čudovišta pogodila grad, prosječni trinaestogodišnjak Jack Sullivan živi u svojoj kućici na drvetu, koju je osigurao jarkom i do zuba naoružao katapultima, a da ne spominjemo videoigre i beskrajnu zalihu Orea i gaziranih sokova skupljenih iz napuštenih trgovina. No sam Jack nije dorastao hordama zombija, krilatim nesretnicima i lozo-stvarčicama, a osobito ne jezivo inteligentnom čudovištu poznatom samo kao Blarg. Zato Jack sastavlja tim u kojem su: njegov štreberasti najbolji prijatelj Quint, rehabilitirani nasilnik iz osnovne škole Dirk, Jackov vjerni ljubimac, čudovište Rover, i najopasnija djevojka koju poznaje, June. Uz njihovu pomoć, Jack će pokušati ostvariti ultimativni pothvat apokaliptičnog uspjeha i više neće biti prosječan! Može li on to? Ispričan mješavinom teksta i ilustracija, Posljednji klinci na Zemlji savršen je serijal za svako dijete koje je ikada sanjalo o tome da bude junakom vlastitog stripa ili videoigre.





Kutak za mlade: KĆI ČUVARA VATRE / Angeline Boulley

Revolucionarni triler za mlade (tzv. young adult književnost) o indijanskoj tinejdžerici koja mora iskorijeniti korupciju u svojoj zajednici. Za obožavatelje Angie Thomas i Tommyja Orangea, osamnaestogodišnja Daunis se zbog miješanog nasljeđa uvijek osjećala kao autsajder, i u rodnom gradu i u obližnjem rezervatu Ojibwe. Kad svjedoči šokantnom ubojstvu, nevoljko pristaje sudjelovati u tajnoj operaciji FBI-a vezanoj za niz smrti povezanih s drogom. U tajnosti, ona provodi vlastitu istragu koristeći se vlastitim znanjem iz kemije i tradicionalne medicine Ojibwea kako bi pronašli kriminalce. Međutim, prijevare i smrti nastavljaju se gomilati i uskoro joj prijetnja dolazi preblizu. Sad Daunis mora odlučiti što znači biti snažna Anishinaabe kwe (žena iz Ojibwea) i koliko daleko će ići da zaštiti svoju zajednicu, čak i ako to uništi jedini svijet koji je ikad poznavala.