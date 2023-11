Rajn predstavio proračun: Prioritet je završiti započete projekte

Najvažnija točka 17. sjednice Gradskoga vijeća, najavljenog za srijedu 22. studenoga, jest prijedlog proračuna za 2024. koji je planiran na gotovo 24.5 milijuna eura, rečeno je danas na konferenciji za medije. Izmjenama Zakona o lokalnim porezima koji stupa na snagu od sljedeće godine, ukida se prirez porezu na dohodak od kojeg je ove godine Grad imao skoro milijun eura prihoda i lani oko 755 tisuća eura, a sljedeće godine taj novac više nema na raspolaganju. “Kako bi nadoknadili gubitak, pronalazimo nove izvore financiranja. Prvenstveno računamo na Ministarstvo znanosti i obrazovanja za izgradnju novih kapaciteta za školu, pratit ćemo i natječaje. Gradovima ostaje mogućnost da propišu visinu poreznih stopa i Križevci ih neće mijenjati“, najavio je gradonačelnik Mario Rajn.

Među prioritetima je, dodao je, završetak izgradnje vodovodne i kanalizacijske mreže te asfaltiranje ulica, ulaganje u obrazovanje, osiguravanje poduzetničke klime. U proračunu je osigurano milijun eura za izgradnju područnog vrtića, zatim sredstva za sufinanciranje potpomognute oplodnje, cjepivo protiv rota virusa, povećanje izdvajanja za pomoćnike u nastavi i pomoć za rad skloništa za žene žrtve nasilja. Najavljena je izgradnja novih kilometara biciklističkih staza i to od rotora u Tomislavovoj do Cubinca, od Koruške do Karana te novi semafor na križanju Potočke, Smičiklasove, Zakmardijeve i Franje Račkoga. Predviđeno je uređenje makadamskog dijela Ulice Stjepana Radića i zamjena vodovodnih i kanalizacijskih cijevi od hotela dalje niz ulicu. U proračunu za 2024. planirano je 158 tisuća eura za mjesne odbore.

Od drugih točaka na dnevnom redu su izvješća i programi vrtića, škola, ustanova i drugih korisnika proračuna, sufinanciranje dadilja, izvješće o radu gradonačelnika, a raspravljat će se i o odluci o povećanju nakade vijećnicima i članovima radnih tijela. Gradonačelnika smo pitali ima li kakvih novosti i što se trenutačno događa oko spajanja Vodnih usluga s Koprivničkim vodama, budući da je Uredba kojom je to predviđeno stupila na snagu još 15. srpnja.

“Nema novosti. Postoje te neke akcijske mjere koje bi trebali provoditi, a nitko ne zna kakve su. U svakom slučaju, čekamo i gledamo što će drugi raditi i kojim tempom će se to raditi“, odgovorio je Rajn.