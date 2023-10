Odlični križevački velteraš Matija Berend

U glavnom gradu Armenije, Erevanu, održat će se od 22. studenog svjetsko juniorsko boksačko prvenstvo na kojem će nastupiti i odlični križevački boksač Matija Berend u velter kategoriji do 66 kilograma. Matija je na međunarodnom turniru u Zagrebu pobijedio u toj kategoriji i do svjetske smotre pripremat će se s trenerom Hrvojem Pečarićem u Boksačkom klubu Ronin. U Zagrebu su križevački klub još predstavljali Luka Štefoić u kategoriji 80 kg i Mateo Duspara do 57 kg. Matija je bio prvi, Luka drugi, Mateo treći. Potvrda rada i neprijeporne vrsnoće križevačkih boksača.