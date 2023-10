Kraljevi sjevera u subotu u Dugom Selu

Popularni Kraljevi sjevera, nogometaši Radnika Križevci, u subotu u 15 sati gostuju u Dugom Selu u 8. kolu SuperSport 2. NL. Križevčani su drugi na ljestvici s 16 bodova, Dugoselci četrnaesti s 5 bodova. Vodanovićeva momčad je najefikasnija u dosadašnjem tijeku natjecanja s 18 pogodaka, a, uz još dva kluba, ima i najčvršću obranu s primljenih samo 5 pogodaka. Veseli podatak što se dosta igrača već upisalo na popis strijelaca. 4 puta su suparničku mrežu zatresli Dunić i Vukić, triput Turčin, po dvaput braća Mladen, a po pogodak su postigli Katalenac, Mačković i Grdenić. Križevačka plava sedmica, Tomislav Turčin, naglašava da ih krasi veliko zajedništvo.

“Subotnja utakmica s Dugim Selom za nas je vrlo bitna jer želimo zadržati ovaj niz. Liga je dosta izjednačena, tako da, po meni, niti u jednoj utakmici nema izraženog favorita. Mi svaku utakmicu idemo po pobjedu, bilo to Dugo Selo ili Šibenik ili netko treći i sigurno ćemo dati zadnji atom snage da do toga dođemo. Ukoliko to naše najbolje taj dan nije dovoljno za pobjedu ili remi pružit ćemo ruku protivniku, čestitati i okrenuti se idućoj utakmici. Svi igrači su se stavili u službu momčadi, igramo dobro, dajemo maksimum te svaku utakmicu ekipa izbaci jednog pojedinca, što mislim da je odlično jer nemamo jednog ili dva pojedinca ,pobjeđuje zajedništvo i mislim da samo s tim stavom možemo nastaviti pružati ovakve partije. Veliko hvala, također, križevačkoj publici koja nas prati i na gostovanjima. Vidi se ta povezanost igrača i navijača i svakako su nam veliki vjetar u leđa“, rekao nam je Tomislav Turčin