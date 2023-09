[FOTO] Prvi bodovi su u džepu KTC-a

Rukometaši KTC-a uvjerljivo su večeras u križevačkom sportskom domu pobijedili Rudara iz samoborskih Ruda 29:25 (15:13) u 2. kolu Paket24 Premijer lige – Lige B. Križevčani su od početka utakmice pokazali tko je gazda u svom dvorištu i vrlo brzo su pobjegli na tri pogotka razlike. Mogli su se, realno, još više odlijepiti, s obzirom na čiste prigode, ali niti u jednom razdoblju nisu dopustili gostima da preuzmu kontrolu utakmice u svoje ruke. Obrana je bila, kao i uvijek, na visokoj razini, a ona je ključ svega. Tako je bilo i večeras.

KTC je u drugom poluvremenu imao i šest pogodaka prednosti i sigurno je osvojio prve bodove u novoj natjecateljskoj sezoni u najvišem hrvatskom rukometnom razredu. Nije to bila rukometna večer koja će se pamtiti po obranama vratara, ali treba reći da je iskusni Grgić u drugom poluvremenu imao četiri obrane i da ga jednom nije uspio savladati Runtas iz sedmerca. Mirosavljević je bio najučinkovitiji s 8 pogodaka, odlični Ćurić postigao je 6, sjajni Ezgeta 5, Marković, Mršić i Perajica po 3, a pivotmen Maričić 1.

Sastav: Haman, Marković, Vinković, Ćurić, Ostarčević, Harča, Dujmović, Perajica, Grgić, Mirosavljević, Maričić, Olić (2 obrane), Ezgeta, Tandara, Mršić.

KTC u 3. kolu gostuje u Poreču. Evo što su nam rekli treneri i igrači nakon utakmice:

“Čestitam dečkima na pobjedi i igri u svih 60 minuta. Trebali smo prelomiti utakmicu i puno prije, imali smo toliko šansi, ali smo, u svakom slučaju, zadovoljni izvedbom i osvojenim bodovima. Prva je domaća utakmica i najbitniji su bodovi. Dva boda su tu, a uz to i naša pojačanja su potvrdila svoju vrsnoću. Samo neka i dalje tako rade svoj posao. Jedva čekam sljedeće kolo i utakmicu u Poreču“, rekao je Dalibor Sokač, trener KTC-a.

“Krenuli smo čvrsto u obrani od početka utakmice. Doduše, nismo imali malo sreće na početku, par odbijanaca se vratilo njima u ruke i nakon toga su nam ponovno zabili i nismo se mogli odvojiti. Međutim, u drugom poluvremenu krenulo je i u napadu, postigli smo par lakših pogodaka i odvojili se na četiri-pet razlike i na kraju, rekao bih, rutinski priveli utakmicu svršetku“, izjavio je Žarko Ćurić, igrač KTC-a.

Alen Dujmić, trener Rudara: “Dva gostovanja, dva teška gostovanja, dva poraza. Prvo daleko, drugo malo bliže, ali protiv iskusne ekipe koja je kaznila sve naše greške. Mi nismo realizirali svoje šanse u koje smo dolazili, nije fokus bio maksimalan, a greške koje smo napravili, iskusna momčad KTC-a je kaznila i to je to. Čestitam KTC-u na pobjedi“. Vladimir Gošić, vratar Rudara: “Nažalost, možda je nedostajala koja obrana više vratara, nešto promašenih zicera, vratnica i par lopti koje su se odbile njima. No, treba čestitati domaćinu na pobjedi. Iduće kola nam dolazi Ribola Kaštela. Moramo pobijediti, nema nam druge.”