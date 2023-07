Najava radio emisije: Ne dirajte mi krugove, br. 1428

I o ovoj će crkvi biti riječi u Temi Krugova (foto R.Matić, 18. srpnja 2023.)

U Temi Krugova slušamo snimku predstavljanja filma Regina martyrum – Marijanska baština Bjelovarsko-križevačke biskupije 11. srpnja 2023. u križevačkom kinu u organizaciji Ogranka Matice hrvatske u Križevcima.



Novi naslovi u gradskoj knjižnici su: na dječjem odjelu Čuvarica stabla Ane Salopek, na odjelu stripa Rat svjetova Vincentea Cifuentesa, Dobba i Mattea Vattanija, na odjelu beletristike Snoviđenje svijeta Wernera Herzoga, a na stručno-znanstvenom odjelu Temeljni zakoni ljudske gluposti Carla M. Cipolle.



Na današnji datum rođeni su Robert Hooke, Nelson Mandela, Rudolf II., William Makepeace Thackeray, Hendrik Antoon Lorentz, Virgil Earp, Thomas Kuhn i Jevgenij Aleksandrovič Jevtušenko. Proglašena je dogma o papinoj nepogrešivosti, počeo je građanski rat u Španjolskoj i načinjeni su prvi snimci Titanica na dnu oceana. Umrli su Michelangelo Merisi da Caravaggio, Corneille Heymans, Francesco Petrarca, Jakob Petelin Gallus, Jane Austen i Fran Folnegović.



U Vijestima Krugova govorimo o muzeju i čitanju za djecu, o izvađenom davno potonulom brodu u Istri, o nagradi Arheološkom muzeju Istre i najavljujemo jedan arheološki skup na jesen.



U Svemirskom kutku spominjemo godišnjice nekih događaja na području astronomije i astronautike, kao i aktualne događajima s tih područja, te informiramo o položajima i gibanjima vidljivih objekata na našem nebu ovih dana. Posebno ističemo vatrene kugle na našem nebu, aktivnost indijske astronautike, ljetnu školu s gostujućim predavačima u Kozmološkom centru u Križevcima te preispitujemo starost svemira.



Neki su glazbeni prilozi vezani uz teme, novosti, događaje i obljetnice koje spominjemo u emisiji, pa tako slušamo glazbu Johanna Kriegera, Milesa Davisa, Vinnieja Moorea, Sergea Gainsbourga i Jane Birkin, Alfija Kabilja i Darka Rundeka, te grupa The Ventures, The Byrds, Les Horribles Cernettes i Parni valjak.



Emisija Ne dirajte mi krugove broj 1428 na programu je Prigorskoga radija (96,6 MHz) u utorak, 18. srpnja od 18 sati do 19 sati i 30 minuta, a snimka će uskoro biti dostupna na web stranicama Future Huba Križevci. Moguće su neke manje izmjene u sadržaju emisije, koje se mogu dogoditi nakon objave ove najave. Ugodno vam slušanje putem etera i preko računalne mreže, uz napomenu da je ovo posljednja emisija prije ljetnog odmora. Sljedeća emisija na programu je u utorak, 5. rujna, za 7 tjedana ili za 49 dana. Veselo ljetovanje!