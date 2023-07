Poznati bogataš i vremešna glumica – stigao novi Nesbo

Stručno-znanstveni odjel: KRATKA POVIJEST EKONOMIJE / Niall Kishtainy;

Ekonomisti tragaju za ekonomskim zakonima, na primjer kako veličina stanovništva utječe na količinu dostupne hrane. To se naziva pozitivna ekonomija. Zakoni nisu dobri ili loši. Oni samo opisuju ono što jest. Današnja ekonomija, kakvu studenti uče na sveučilištima, pojavila se relativno nedavno u tisućama godina staroj ljudskoj civilizaciji. Pojavila se prije nekoliko stoljeća, kada se kapitalizam, vrsta ekonomije koju danas pronalazimo u većini zemalja, rodio. Većina ekonomije bavi se stvarima koje zabrinjavaju kapitaliste: kupnjom, prodajom i cijenama. Dosta toga u ovoj knjizi je o tome. Također ćemo promotriti i neke ekonomske ideje koje sežu daleko ranije. Nakon svega, svako društvo, kapitalističko ili ne, mora se boriti s problemom kako nahraniti ili odjenuti svoje stanovništvo. Proučit ćemo različite ideje o gospodarstvu i vidjeti kako se samo gospodarstvo mijenjalo. Proučavanje povijesti ekonomije pomaže nam jer učeći o tome kako su ideje ranijih mislioca proizašle iz njihovih osobnih zabrinutosti i okolnosti omogućuje nam jasnije vidjeti naše. Zato je spajanje povijesti s idejama tako fascinantno – i toliko važno za stvaranje svijeta u kojem bi više nas

moglo dobro živjeti.





Beletristika: KRVAVI MJESEC / Jo Nesbo;

Nakon što mu se život raspao, Harry Hole otputovao je u Los Angeles s namjerom da se tamo opija do smrti. Dok aktivno radi na ispunjenju tog plana, sustižu ga nove drame. Vremešna glumica s kojom provodi vrijeme uvalila se u probleme – život joj ovisi o tome hoće li narkokartelu vratiti ogroman novac koji ni ona ni Harry – nemaju. U isto vrijeme Harryjevi bivši kolege u policiji Osla bave se misterioznim nestancima djevojaka. Kad tijelo jedne od njih pronađu unakaženo, imaju razloga sumnjati da imaju posla s teško poremećenim ubojicom. Točno onakvim kakve je dotad iza rešetki pospremao Harry Hole. I dok kolege zazivaju Harryjev povratak, šefovima ne pada na pamet ponovo ga angažirati. No zato ga, u ulozi privatnog istražitelja, angažira poznati bogataš iz Osla: mediji ga dovode u vezu s nestalim djevojkama, a on želi dokazati svoju nevinost. Vraća se kući u Norvešku i okuplja prilično osebujan tim: prijatelja iz djetinjstva sklonog dilanju kokaina, korumpiranog policajca i psihologa koji umire od raka. Kartel im je dao deset dana. Sat otkucava, a nad Oslom je najavljen krvavi Mjesec.



Beletristika: KAKO UBITI VLASTITU OBITELJ / Bella Mackie

Pravni je sustav ove države smiješan, što najbolje dokazuje sljedeća tvrdnja: ubila sam nekoliko ljudi (neke od njih okrutno, neke smireno), a trenutačno trunem u zatvoru zbog ubojstva koje nisam počinila… Upoznajte Grace Bernard. Ona je kći, sestra, kolegica, prijateljica i… serijski ubojica. Grace je izgubila sve i sad želi jedino osvetu. No nije računala da će u zatvoru završiti zbog zločina koji nije počinila. Kako ubiti vlastitu obitelj romaneskni je prvijenac britanske novinarke i spisateljice Belle Mackie. Ova hvaljena, mračna satira o klasnom društvu, obitelji i slavi osvojila je vrhove top-ljestvica najčitanijih knjiga i prevodi se diljem svijeta.



Dječji odjel: DJECA KALAŠA / Jasen Boko

Kalaši nemaju pisanu povijest, nemaju čak ni svoje pismo. Uz osobna imena ne koriste prezimena, a jezik kojim govore, kalašamun, ne poznaje nazive mjeseci ni dana u tjednu. Jedna od legendi kaže da su Kalaši potomci nekadašnje velike vojske slavnog osvajača Aleksandra Velikog. Za razliku od tamnokosih susjeda, Pakistanaca i Afganistanaca, često su svjetlokosi i plavooki. Kažu da su upravo tako nekad izgledali Aleksandrovi vojnici… Iako njihov jezik ne poznaje riječi za dane i mjesece, Kalaši žive u skladu s prirodom i koriste ono što im priroda daje. Žive slično kao njihovi davni preci. Iz rijeka dobivaju struju i vodu, pšenicu melju u mlinovima koji se nisu promijenili tisućama godina. Imaju skromna polja sa žitaricama i kukuruzom, a još od vremena kad je u blizini prolazio Put svile, uzgajaju i dud (murvu), hranu dudova svilca, leptira čija ličinka stvara svilene niti. Za vrijeme kratkih ljeta, većina muškarca odvede stoku na visoke planinske pašnjake. Čilam Joši i druga djeca tad ostanu sama s majkama i bakama. Gotovo svaka kuća u vrtu ima potok koji dolazi iz vrleti Hindukuša. Vodovoda nema, pa do kuća nose vodu u vrčevima na glavi.