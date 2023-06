[FOTO] Kad moda preraste u umjetnost haljina postane skulptura – otvorena je izložba Igora Galaša

Rijetko tko ima dara pretvoriti odjeću u umjetnički predmet pa ipak je to pošlo za rukom Križevčaninu Igoru Galašu, napisala je kustosica Elizabeta Wagner u predgovoru kataloga Galaševe izložbe Retrospektiva nagrađenih radova, koja je sinoć otvorena u Gradskom muzeju u Križevcima. Trideset haljina, vjenčanica, odjevnih kombinacija i kreacija inspiriranih tradicijskom nošnjom, dio kolekcije Mamita nastale u suradnji s Igorovom mamom Maricom Galaš te oglavlja koja je oblikovao Mario Treščec izloženo je u četiri prostorije Likovne galerije, a pokazan je tek odabir nagrađenih radova – od Modne gušterice, međunarodnog modnog natjecanja na Novom Zelandu, festivala dizajna u Grazu do pekinškog tjedna mode na kojem je nagrađen čak dvaput. Njegove kreacije putovale su svijetom, no samozatajan i skroman doma se time nije hvalio pa ga je ravnateljica muzeja Tea Hatadi u šali pitala – jesi li ti uistinu iz Križevaca?

Kao i većini umjetnika, najteže je izložiti se pogledu i kritici domaće publike, no Križevčani su Galaša sinoć podržali, čestitali mu na radu i priznanjima. “Doma je doma i tu su došli svi koji me znaju i podržavaju. Bilo je teško i prekrasno“, otkrio je Igor koji je dobivao i primao nagrade po cijelom svijetu, no nigdje nije osjetio takvu tremu kao jučer u Križevcima. Čak ni kad je prije desetak godina u San Franciscu proglašen svjetskim ambasadorom mode, kad je morao držati govor na engleskom i nagradu mu je uručio oskarovac i dobitnik nagrade Emmy, Bill Guttentag.

“Bio je to velik događaj, ali tamo nije bilo mojih dragih ljudi. Jučer su bili ovdje i baš je bilo lijepo svima njima reći hvala. Bilo je drugačije, posebnije, emotivnije“, priznao je najnagrađivaniji hrvatski modni dizajner.

Izložbu je otvorila županijska pročelnica za kulturu i obrazovanje Ana Mušlek zahvalivši dizajneru na promociji grada i županije po svijetu, a gradski pročelnik za kulturu Sandro Novosel dobio je zadatak otvoriti pjenušac jer je tolike svjetske nagrade trebalo i proslaviti. Izložba je otvorena do 15. srpnja.