Od kolijevke civilizacije do Silicijske doline – sve u jednoj knjizi

Stručno-znanstveni odjel: ILUSTRIRANA POVIJEST ZNANOSTI: OD POLJOPRIVREDE DO UMJETNE INTELIGENCIJE / Mary Cruse

Biti čovjek znači pitati se. Nagon za postavljanjem pitanja dio je naše prirode, a za odgovorima tragamo tisućljećima. Od kolijevke civilizacije do Silicijske doline, ova knjiga prati više od 5000 godina znanstvene povijesti te slijedi male korake, velike skokove, pogrešna skretanja i sretne odluke onih koji su došli prije nas. Saznajte o ljudima, mjestima i događajima koji su oblikovali naš svijet kakav poznajemo. Od korijena anatomije u starom Egiptu do razvoja genetičke medicine, od ranih dana filozofije i fizike u staroj Grčkoj do kvantne revolucije – ovo je priča o našoj zajedničkoj potrazi za znanjem i našem nastojanju da shvatimo svemir i svoje mjesto u njemu.



Beletristika: PIONIRSKA DOLINA, Sarajevo / Zlatan Nezirović

Još jedna sarajevska knjiga! Još jedna knjiga o Sarajevu! Reći će netko kome ˝Pionirska dolina, Sarajevo˝ dopadne u knjižari šaka, pa je samo prelista, zaviri među naslove priča, uoči toponime. I zaista, bilo je u tih već skoro trideset godina toliko knjiga u kojima se zaziva Sarajevo da čitatelj pomisli ima li još koga da nije o ovom gradu napisao knjigu i ima li onoga što u toj knjizi nije napisano. Ali neka zastane onaj tko je tako s knjižarskoga pulta ili police uzeo ˝Pionirsku dolinu, Sarajevo˝. Niti je ovo jedna od mnogih knjiga, niti je Nezirovićevo Sarajevo bilo koje Sarajevo. Pisac jedne obitelji, jednog života i mnogih nestanaka, fino oblikovane rečenice, jedan od onih za koje vam se učini da ne traži i ne pronalazi svoje priče, nego one pronalaze njega. Kao i svaka doista dobra knjiga o ovome gradu, a takvih, promislite li, i nema tako mnogo, ovo je prva i posljednja knjiga o Sarajevu. (Miljenko

Jergović)



Dječji odjel: LOTINA ČAROLIJA / Martina Omejec; ilustrirala Ana Kolega.

Svi mi dobivamo brojne poruke iz okoline, o kojima ne stižemo razmišljati, ali ih spremamo negdje duboko u našoj glavici. Spremamo ih u obliku mirisa, sluha, vida, fizičkog osjećaja (dodir). Ne stižemo razmišljati o svim tim porukama jer ih je previše. Ali u nekom trenutku, kad nam neka poruka zatreba, pojavit će se u obliku glasića u nama, kao naša Čarolija. U ovoj priči djevojčici Loti upravo je Čarolija pomogla kad joj se približio stranac i ponudio joj slatkiše i prijevoz. Što se dogodilo nakon toga? Pročitajte priču i upoznajte bolje svoju Čaroliju. Problemska slikovnica koja tematizira kako djeca trebaju postupiti prilikom susreta s nepoznatim osobama. Također poučava djecu vještinama koje su im potrebne tijekom odrastanja te na kraju sadrži poruke kako da se povjere roditeljima.



Odjel za mlade: LOV NA SLOBODU / Martina Gluhan.

„Lov na slobodu“ je brutalan roman odrastanja, roman upozorenja i nemoći kolektiva, ali i roman pojedinca i njegove snage pri utjecaju na promjene. Ispričan je kroz poglede nekoliko mladih protagonista, pa ga i svrstavamo u roman za mlade.