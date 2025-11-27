U Gradskoj knjižnici predstavljanje leksikona o češkim graditeljima u Hrvatskoj

Institut za turizam poziva na predstavljanje knjige doc. dr. sc. Jasenke Kranjčević „Leksikon graditelja, arhitekata i građevinskih inženjera iz Češke na prostoru Hrvatske“, koje će se održati u četvrtak 27. studenoga 2025., u Gradskoj knjižnici Franjo Marković u Križevcima, A.G. Matoša 4, s početkom u 17 sati.

Predstavljanje će voditi dr. sc. Ivan Peklić, upravitelj Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad HAZU u Koprivničko-križevačkoj županiji, a sudjelovat će autorica te predstavnik izdavača prof. dr. sc. Damir Agičić, a na početku predstavljanja prisutnima će se obratiti akademik prof. dr. sc. Franjo Tomić, voditelj županijskog zavoda HAZU-a. Izdavači ovog bogato opremljenog leksikona su Srednja Europa i Institut za turizam.

Jasenka Kranjčević diplomirala je na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1987. Magistrirala 1992. na Poslijediplomskom studiju Zaštita graditeljskog nasljeđa, Arhitektonskog fakulteta, Sveučilišta u Zagrebu. Doktorirala 2005. na Arhitektonskom fakultetu, Sveučilišta u Zagrebu. Od 1987. do 1992. zaposlena u Zavodu za prostorno planiranje u Križevcima te je radila na izradi prostornih planova (generalni i nekoliko detaljnih). Od 1992. do 2008. zaposlena u Ministarstvu zašite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Zagreb, u Upravi za prostorno uređenje kao voditeljica odsjeka. Od 2008. do danas zaposlena u Institutu za turizam, Zagreb. Od 2010. izabrana u znanstvenu savjetnicu. Od 9. 10. 2019. izabrana u naslovno znanstveno-naslovno zvanje docenta – znanstveno područje tehničke znanosti – polje arhitektura i urbanizam. Tijekom 1992. i 1995. godine dobitnica stipendije Vlade Republike Austrije. Objavila više od 200 znanstvenih radova u međunarodnim i domaćim časopisima. Koautorica ili autorica je nekoliko poglavlja u knjigama američko-engleskih i talijanskog izdavača.

Tema ove knjige je djelovanje graditelja, arhitekata i građevinskih inženjera rođenih u Češkoj, a djelovali u Hrvatskoj. Nastala je kao rezultat dugogodišnjeg istraživanja koje se razvijalo i širilo kroz četiri znanstvena projekta. Društvene, gospodarske i političke veze između Hrvatske i Češke jačaju tijekom 19. stoljeća, a najveći zamah dobivaju u posljednjim desetljećima zajedničkog života unutar Habsburške, kasnije Austro-Ugarske Monarhije. Najživlji međusobni kontakti odvijali su se u području obrazovanja, kulture i znanosti. Istraživanje predstavljeno u ovoj knjizi potvrđuje da ni arhitektonsko-graditeljska djelatnost nije ostala po strani, nego je bila obilježena brojnim važnim vezama i utjecajima.

U istraživanju se pošlo od činjenice da je razdoblje od početka 19. do sredine 20. stoljeća bilo vrijeme turbulentne primjene novih tehnologija u arhitekturi i graditeljstvu, stvaranja novih stilova, globalizacije graditeljstva i mobilnosti stručnjaka. Stoga su postavljena pitanja o tome tko je sve utjecao na srednjoeuropsko urbanističko-arhitektonsko-graditeljsko oblikovanje naselja u Hrvatskoj: tko je donosio nove ideje (stručnjaci, ali i investitori), kakva je bila mobilnost stručnjaka, tko je i kako primjenjivao suvremenu tehnologiju, kao i o spremnosti sredine za prihvaćanje novih oblikovanja, trendova i stilova (uloga osoba koje su davale inicijativu kroz različita udruženja ili osobno). Istraživanje je pokazalo da se o nekim arhitektima i graditeljima iz Češke zna relativno dosta, a da se o nekima ne zna gotovo ništa.

Tijekom istraživanja utvrđeno je koji su graditelji, arhitekti i građevinski inženjeri došli iz Češke te koje su vrste građevina projektirali ili izvodili od početka 19. do sredine 20. stoljeća. Atribuiranjem građevina, određivanjem lokacija u naseljima te evidentiranjem osoba ili njihovih arhitektonskih i građevinskih poduzeća utvrđen je opseg njihovog doprinosa srednjoeuropskom arhitektonskom oblikovanju prostora Hrvatske. Zaključno možemo potvrditi kako su, uz hrvatske, austrijske, njemačke, mađarske i talijanske graditelje, arhitekte i građevinske inženjere na području Hrvatske, vidljiv i nemali trag ostavili i stručnjaci iz Češke.