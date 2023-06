Trgovine u Križevcima danas na Dan antifašističke borbe rade skraćeno. Lidl, Konzum i Spar otvoreni su od 8 do 14 sati, Eurospin od 8 do 15, a dućani Robin uglavnom rade od 7 do 13, osim onog u Koruškoj ulici koji je otvoren od 0 do 24. Prodavaonica Bipa danas radi od 9 do 14, DM u Tomislavovoj 1 ne radi, dok onaj u sklopu Supernove radi od 8 do 14. Pevex, Plodine i Studenac rade prema redovnom radnom vremenu. Trgovine KTC-a danas su zatvorene.