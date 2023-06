Novi naslovi i za djecu – o ljudskom tijelu i čarobnjacima

Stručno-znanstveni odjel: KLJUČNI POJMOVI U KINESKOJ MISLI I KULTURI: KNJIGA PRVA I DRUGA / preveo Domagoj Čavrak.

Ključni pojmovi kineske misli i kulture sadržavaju koncepte, ključne riječi i fraze koje su Kinezi stvorili i njima se koristili, a fundamentalni su za kinesku filozofiju, duh, način razmišljanja i vrijednosti. Odabralo ih je i objasnilo preko sto uglednih znanstvenika iz Kine i sa Zapada. Serija omogućuje istinsko pronicanje u kinesku filozofiju, povijest, književnost i umjetnost približavajući ih zapadnom kulturnom krugu. Svi su pojmovi popraćeni citatima radi lakšeg razumijevanja njihova značenja i uporabe u kineskoj povijesti. Ostatku svijeta ovi ključni pojmovi otvaraju vrata u duhovni svijet suvremene Kine i kineskog naroda. Ključni pojmovi… dragocjeni su kako akademicima, tako i obrazovanim laicima. S jedne strane, profesionalni će sinolozi naći zgodnu referencu za temeljne koncepte s kojima se susreću u svom radu dok će laicima biti pouzdan, neposredan uvod u tradicionalnu kinesku civilizaciju. Kineska kultura, koja je veća čak i od same Kine, tradicionalno nudi tri učenja: konfucijanizam, taoizam i budizam. Misao to troje izražena je njihovom posebnom terminologijom. Kineski sinolozi prikupili su i objasnili ovu terminologiju. Polazište je bila klasična kineska književnost, koja danas ima sve veći kulturni utjecaj na svijet. Europski inovativni mislioci osamnaestog stoljeća (npr. Voltaire, koji smatra Kinu najtolerantnijom i najprijemčivijom državom) bili su fascinirani kineskom kulturom, no nesporazumi u to vrijeme nisu bili rijetki. Poučeni prošlim pogreškama, istinski cijenimo jasno objašnjenje, utemeljeno na pisanim izvorima. Suradnja kineskih i zapadnih znanstvenika jamči da nesporazuma nema.



Beletristika: SVIJET U ZRNU PIJESKA: ROMAN / Iva Gjurkin

Svijet u zrnu pijeska raskošan je roman o mladoj ženi Nori koja krajem 19. stoljeća odlazi iz doma i stiže u grad odvojen od ostatka svijeta. Stanovnici grada su rukotvorci, a svatko od njih bavi se onim što voli. U naizgled idealnom okružju Nora pokušava naći svoj put, a pritom se lomi između dvaju svjetonazora u kojima se reflektiraju temeljna razmišljanja Istoka i Zapada: je li ispravan put objektivizam ili subjektivizam? Treba li se povoditi razumom ili emocijama? Slijedeći naputak rukotvoraca da se bavi onime čime se želi baviti, kao što to čine i oni, Nora odlučuje biti pripovjedačica. Iz njene odluke proizlazi jedno od glavnih pitanja kojima se roman bavi: koliko priče koje pričamo utječu na naš život i život drugih? Kako nas priče koje slušamo odrastajući oblikuju i kakvi postajemo slušajući što bismo trebali, a što ne? Svijet u zrnu pijeska treći je roman Ive Gjurkin (Līlā, 2019.; Pjesma o vjernosti, 2021.), koja je i ovdje ostala vjerna filozofskim pitanjima razrađenim kroz pripovijedanje, ali ovaj je put izradila bogatu simfoniju različitih likova i događaja.



Dječji odjel: ČOVJEK: NAŠE TIJELO I NJEGOVE FUNKCIJE / [koncept i tekst Heike Herrmann]

Građa kostiju, srce i krvotok, živci i mozak, disanje, probava, imunosni sustav – ova uzbudljiva knjiga namijenjena djevojčicama i dječacima od osme godine nudi sveobuhvatan uvid u fascinantan svijet tjelesnih organa i sustava koji izgrađuju ljudsko tijelo. Dojmljive fotografije i detaljne ilustracije prikazuju građu i funkciju ljudskog tijela, od osjetnog do reproduktivnog sustava čovjeka.



Odjel za mlade: ČAROBNJACI IZ DAVNINE: NIKAD I ZAUVIJEK / napisala i ilustrirala Cressida Cowell;

Nikad i zauvijek posljednji je svezak čudesnog serijala o dvoje junaka iz zaraćenih plemena koji se zajedno bore protiv najopakijih i najstrašnijih bića – vještica. XAR je maleni Čarobnjak kojega usmjerava vještičja mrlja. ŽELJA je mala Ratnica s velikim magijskim moćima. Zajedno su pronašli sve sastojke za čaroliju za uništenje vještica. Sada ih Kralj-Vještac poziva na Jezero izgubljenih. Ali prvo moraju umiješati čarobni napitak u kaležu drugih prilika. No taj se kalež nalazi kod Lootera, Xarova starijeg brata kojeg su Ratnici odveli u Rudnik sreće. To je zastrašujuće mjesto koje Želja i Xar odmah odluče zatvoriti. Mogu li zajedničkim snagama poraziti gladnu zmajomačku i pobjeći s kaležom? I hoće li čarolija biti dovoljno jaka da otkloni prokletstvo divljošume ili će vještice vladati ZAUVIJEK? Ova je serija romana puna akcije, a govori o toleranciji, samopouzdanju, povjerenju, oholosti i empatiji te je upravo zbog toga oduševila čitatelje širom svijeta. Cressida Cowell, uz to što je autorica tekstova, ilustrirala je ove romane, a njezine fantastične ilustracije savršeno nadopunjuju priču.