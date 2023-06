Od ovog vikenda ljetno kino na Nemčićevom trgu

Na Nemčićev trg od ovog se vikenda vraća Robin ljetno kino, šesto po redu koje organizira Pučko otvoreno učilište Križevci uz podršku Grada i sponzora. Pet vikenda zaredom, počevši od nedjelje 18. lipnja do subote 15. srpnja, križevačka će publika uživati u besplatnim hit crtićima i filmovima pod zvijezdama i, nadamo se, vedrim nebom. Filmovi će se ove godine prikazivati na novoj opremi, suvremenom prijenosnom kinu kojeg je POU Križevci nabavilo sredstvima Ministarstva kulture RH. Program počinje već od 16:30, a kao uvertira svakom filmu nastupit će razni izvođači – od koncerta Kids from the Sky, Plesnog studija Ritam, Gradskog puhačkog orkestra koji je još lani rezervirao termin pa do Plesnog studija Mali i veliki i svestranog glazbenika Erica Vidovića.

U sljedećih pet tjedana dok traje ljetno kino, filmovi se neće prikazivati u Kinu Križevci. Prva sljedeća projekcija na velikom platnu u križevačkom kinu najavljena je za 21. srpnja.

Raspored događanja

Nedjelja, 18. 6.

20:00 h – Kids from the Sky

21:00 h – Super Mario Bros. Film, animirani (sinkronizirano)

Subota, 24. 6.

20:00 h – Plesni studio Ritam

21:00 h – Jednom davno, avantura, fantazija

Subota, 1. 7.

20:00 h – Gradski puhački orkestar

21:00 h – Mačak u čizmama: Posljednja želja, animirani (sinkronizirano)

Subota, 8. 7.

20:00 h – Plesni studio Mali i Veliki

21:00 h – Karta za raj, komedija, romantični

Subota, 15. 7.

20:00 h – Eric Vidović

21:00 h – Pjevajte s nama 2, animirani (sinkronizirano)