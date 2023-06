Vatrogasna zajednica županije proslavila 30 godina rada

U prostorijama Dobrovoljnog vatrogasnog društva Sveti Petar Orehovec prošli tjedan je na redovnoj izvještajnoj skupštini Vatrogasne zajednice Koprivničko-križevačke županije obilježena 30. obljetnica postojanja i rada Zajednice. Članovi su upoznati s prijavama vatrogasnih organizacija za financiranje iz EU fondova, a uručene su i prigodne zahvalnice Marijanu Kicivoju, Ivanu Matosoviću, Kruni Vitelju i Božidaru Štubelju za suradnju i pomoć u radu i razvoju

Zajednice. Dobili su ih i župan Darko Koren, zamjenik župana Ratimir Ljubić, pročelnica Ureda župana Melita Ivančić, referent poslova zaštite i spašavanja Koprivničko-križevačke županije Krešimir Škvorc te DVD Sveti Petar Orehovec za organizaciju i domaćinstvo 30. obljetnice VZŽ KKŽ.



“Vatrogastvo se moralo prilagoditi novom vremenu, zahtjevnim uvjetima rada i iznimno smo zadovoljni što Zajednica tako uspješno funkcionira. Županija podržava vatrogastvo u svim aspektima, izdvajamo i više nego to nalažu zakonske obaveze, no to je ulaganje koje nema alternative i tako ćemo nastaviti jer smo svjesni koliko je u današnjem vremenu segment vatrogastva i sigurnosti važan za zajednicu“, poručio je župan i poželio uspješan nastavak rada.





U glazbenom programu nastupile su članice KUD-a Prigorec Sveti Petar Orehovec, a na svečanosti su bili predsjednik Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije i dopredsjednik Hrvatske vatrogasne zajednice Stjepan Skuliber, predsjednik Vatrogasne zajednice Međimurske županije Mario Medved, predsjednik Vatrogasne zajednice Bjelovarsko-bilogorske županije Silvestar Štefović, zapovjednik Vatrogasne zajednice Međimurske županije Željko Nagy, predstavnik Ravnateljstva CZ Miroslav Blažotić te predstavnici i izaslanici Vatrogasnih zajednica općina i gradova koji čine članice skupštine Vatrogasne zajednice Koprivničko-križevačke županije.