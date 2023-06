Svjetski dan darivatelja krvi u znaku smanjenog odaziva mladih

Hrvatski Crveni križ prošle je godine prikupio 151 865 doza krvi, a 9174 osobe krv su darovale prvi put, podaci su koje je HCK objavio danas povodom Svjetskog dana darivatelja krvi i 70. obljetnicu darovateljstva krvi u Hrvatskoj. I Gradsko društvo Crvenog križa Križevci doprinijelo je ovim brojkama redovitim mjesečnim akcijama prikupljanja krvi koje organizira u Križevcima.

Slogan današnjeg Svjetskog dana darivatelja je “Daruj krv, daruj plazmu, dijeli život, čini to redovito”, a usmjeren je na pacijente kojima je potrebna doživotna transfuzijska podrška. Želi se potaknuti ljude dobrog zdravlja da redovito daju krv onoliko često koliko je to sigurno i moguće, kako bi promijenili kvalitetu života pacijenata ovisnih o transfuziji i pomogli u izgradnji sigurne opskrbe krvlju. Za Hrvatsku je od velike važnosti samodostatnost u opskrbi zdravom krvlju, no sve je teže doći do novih darivatelja krvi.

“Trendovi posljednjih nekoliko godina ukazuju da darovateljstvo krvi u našoj zemlji očekuje turbulentno razdoblje zbog migracije stanovništva, starenja darivatelja krvi i odlazak mladih u inozemstvo. Posljedice pandemije COVID-19 u darovateljstvu krvi i dalje se osjećaju – smanjen je broj novih davatelja krvi, osobito među populacijom mladih ljudi“, upozorio je Hrvatski Crveni križ, koji okuplja najveći broj darivatelja krvi u Hrvatskoj i osigurava 80 posto iskazane potrebe zdravstva za dozama krvi. Prva akcija dobrovoljnog davanja krvi koju je organizirao Hrvatski Crveni križ bila je 1953. u Željezari Sisak. Ta, kao i sve druge akcije, bila je utemeljena na osnovnim načelima dobrovoljnog davanja krvi – daruj krv dobrovoljno, besplatno, solidarno i anonimno!