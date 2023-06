Počele su prijave za Ljetnu špicu u Knjižnici – besplatni programi za djecu i mlade

Gradska knjižnica “Franjo Marković” i ovo ljeto priprema program za djecu i mlade. Sve radionice i programi su besplatni, a na većinu njih potrebno je prijaviti se na vrijeme. Tako su već počele prijave za Dramsku radionicu za djecu i mlade koju će svakoga utorka od 27. lipnja do 4. kolovoza od 10:30 do 12 sati voditi Sanja Marković u Multimedijskoj dvorani knjižnice. Broj polaznika je ograniče, a prijaviti se treba do 26. lipnja na 099/844 3304.





Deutsch im Alltag – radionica njemačkog za početnike za djecu i mlade održavat će se dva puta tjedno, srijedom i petkom, od 28. lipnja do 4. kolovoza u Multimedijskoj dvorani knjižnice i to u dvije grupe:

1. grupa 9:30 – 10:30 za učenike razredne nastave

2. grupa 11 – 12 za učenike viših razreda osnovne škole i srednje škole

Prijave za radionicu traju do 26. lipnja na 099/844 3304.

Dječji odjel knjižnice u sklopu projekta SPARK organizira STEM ljetne radionice za djecu od 4 do 7 godina. Ciklus radionica programiranja sastoji se od 10 termina, a trajat će 5 tjedana. Da bi se uspješno završio, potrebno je sudjelovati na svim radionicama koje će se održavati od 27. lipnja do 27. srpnja svaki utorak i četvrtak od 9:30 do 10:15. Polaznici će svladati osnove programiranja u programu ScratchJR namijenjen najmlađima. Radionice su besplatne, a broj polaznika je ograničen pa pozivaju sve zainteresirane da se prijave kako bi osigurali svoje mjesto. Djeca koja su polazila STEM ljetne radionice 2022. ne mogu ponovno polaziti iste (ponavlja se prošlogodišnji program). Prijaviti se možete osobno u knjižnici, telefonom na 682-646 ili e-mailom na gkfm.do@gmail.com.



Priprema se i Olimpijada čitanja, čitalački izazov za učenike nižih razreda. Za sudjelovanje u Olimpijadi potrebna je obavezna prijava u knjižnici na Informativno-posudbenom odjelu od 19. do 23. lipnja. Početak Olimpijade je 26. lipnja, a završetak 31. kolovoza. Kao i lani, djeca posuđuju odabrane knjige i upisuju bilješke u dnevnik čitanja. Za svaku pročitanu knjigu, osvajaju bedž naljepnicu. Najčitatelji za svaki razred osvajaju medalje na završnoj svečanosti. Olimpijada čitanja program je pod licencijom Knjižnice i čitaonice “Fran Galović” Koprivnica, a križevačkoj se knjižnici provodi od 2022. godine pod voditeljstvom knjižničarke Maje Petračije.

Utorkom će se i kroz ljeto nastaviti Dječja čajanka utorkom, uz ledeni čaj od 17:30 do 18 sati na dječjem odjelu. Prijava nije potrebna, a svi zainteresirani su dobrodošli. Na Dječjem odjelu knjižnice četvrtak je rezerviran za kreativne radionice, od 5. do 28. srpnja od 10:30 do 11:30 sati. Namijenjene su djeci osnovnoškolske dobi, besplatne su i nisu potrebne prijave.