11. Crosscity Buckets okuplja europske ekipe, pobjednik Elite turnira odlazi u Izrael

Sport, muzika, kultura – pod tim sloganom u petak starta 11. Crosscity Buckets – međunarodni turnir i stanica Prvenstva Hrvatske u 3X3 košarci koji je ove godine dobio FIBA status natjecanja #LiteQuest – turnir čiji pobjednik odlazi na Challenger Netanya u Izrael s plaćenim troškovima putovanja.

Križevačka publika imat će prilike u tri dana, od petka 9. do nedjelje 11. lipnja uživati u vrhunskoj produkciji turnira, od specijalne sportske rasvjete preko službene gumene podloge, dinamičnih voditelja programa i DJ nastupe tijekom cijelog dana. Tribine će moći uživo vidjeti najbolje hrvatske ekipe, ali i niz inozemnih 3X3 ekipa iz Italije, Latvije, Mađarske, Srbije, Crne Gore..

U nedjelju će se održati Dječji 3X3 dan “Danijel Riba Crnjak” koji koordinira KK Radnik Križevci u suradnji s Komunalnim poduzećem Križevci, a nastupit će brojne selekcije najmlađih košarkaša/ica…

Najavljuju se brojni programi za publiku, atraktivne nagrade i niz iznenađenja na samom terenu, od natjecanja u zakucavanju, natjecanja u tricama, šut s centra. Za muzičku podlogu i podizanje atmosfere bit će zaduženi DJ Soul (FmJam) i Bizzo (Bolesna braća), za plesni ritam u sportskim pauzama bit će zadužen Plesni studio Mali i meliki, održat će se BasketBars – freestyle rap battle ponajboljih domaćih hiphop snaga kao i Get Good – Križevci HipHop Dance Battles. Naime, od New Yorka do Hrvatske, hip hop ples je zarazio svijet, na scenu dolaze i takozvani “betlovi”; koncept natjecanja u plesnoj improvizaciji u kojoj se plesači natječu 1na1 za veliku nagradu.

Raspored turnira i sve aktualne najave pratite na Facebook te Instagram stranici udruge Ulica To Smo Mi koja organizira turnir, dok su partneri Košarkaški klub Radnik Križevci, Grad Križevci i Hrvatski košarkaški savez.