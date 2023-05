Veliki roman u malim slikama – Orwellov klasik u stripu

Stručno-znanstveni odjel: ŽIVOTNI VIJEK: ZAŠTO STARIMO, A NE MORAMO / David A. Sinclair i Matthew D. LaPlante;

Ova pomalo provokativna knjiga napisana je s namjerom da otvori oči i jasno objasni one crte istraživanja koje su pomaknule granicu pogrešno percipiranih znanstvenih ograničenja otkrivajući pritom nevjerojatne rezultate – mnoge od njih postignute u jednom od Sinclairovih laboratorija – koji upozoravaju na to kako možemo usporiti ili čak obrnuti naš genetski sat. Ispričana iskustvom znanstvenika, poziva čitatelje u zanimljiv proces znanstvenog otkrivanja stvarnog stanja stvari vezanih uz starenje i jednostavne promjene koje možemo uvesti u svoj život, a za koje se pokazalo da pomažu ne samo u produljenju života nego i povećanju njegove kvalitete. Nudeći vrhunske savjete o tome kako preuzeti kontrolu svojega zdravstvenog stanja i ohrabrujući novu viziju budućnosti čovječanstva, Životni vijek mijenja način na koji razmišljamo o tome zašto starimo i što možemo učiniti u vezi s tim.



Beletristika: METAK KOJI JE PROMAŠIO / Richard Osman

Običan je četvrtak i stvari bi se napokon trebale vraćati u normalu. Nevolja, međutim, nikad nije daleko od članova Kluba istražitelja ubojstava četvrtkom. Gotovo desetljeće stari neriješeni slučaj nestanka lokalne TV voditeljice, bez tijela i bez odgovora – onakav kakav najviše i vole – ponovno će ih uvući u mrežu intriga, prijevara i novih umorstava. Elizabeth će se u međuvremenu suočiti s neočekivanom ucjenom: mora ubiti ili će umrijeti netko njoj blizak. Hladan slučaj odjednom se užario. Može li naš kvartet riješiti slučaj i spasiti Elizabeth prije nego što ubojica ponovno napadne? Treću pustolovinu Kluba istražitelja ubojstava četvrtkom odlikuju intrige, prepoznatljiv humor i neodoljiv šarm koji smo već naučili očekivati od serijala bestselera Richarda Osmana.



Dječji odjel: NAĐI SVOJU SREĆU / Emily Coxhead

Sreća je naprosto predivna! No proživljavaš li katkad tugu, ljutnju ili strah? Naravno, svi to osjećamo s vremena na vrijeme. Ipak, uz malu pomoć ljenjivca Lea i tebi dragih osoba, uvijek postoji način da iznova NAĐEŠ SVOJU SREĆU! Prepuna živahnih ilustracija i praktičnih ideja, ova razigrana i maštovita kreacija autorice Emily Coxhead jedinstveni je dragulj u svijetu slikovnica koji pomaže djeci razviti emocionalnu vještinu koja će im biti od doživotne koristi. Svi težimo tome da se osjećamo sretno i staloženo, a najviše smo sretni kada u našoj obitelji vlada sklad i sreća, te kada su djeca mirna, zadovoljna sobom i dobro raspoložena. No biti stalno sretan i smiren naprosto je nemoguće. Svakodnevno, u najrazličitijim situacijama, naši mališani proživljavaju cijelu paletu, a katkad i buru emocija. U ovoj slikovnici na jednostavan i vrlo slikovit način, uz pomoć lika ljenivca, autorica objašnjava svaku emociju koja ih zna povremeno snaći i pokazuje im što učiniti da se oraspoložimo, odnosno izađemo iz tog osjećaja sretniji i jači. Slikovnica uči nas, i male i velike, kako se osloniti na samoga sebe – na svoj unutarnji svijet, tako i svoje najbliže – obitelj i ljude koji nas vole. Jednostavne riječi i tople ilustracije ove slikovnice doslovno svakom stranicom potiču roditelja i dijete na dubok razgovor o osjećajima. Svaki roditelj želi znati kako se njegovo dijete osjeća, što se u njemu događa kada je tužno, ljutito, uplašeno, uznemireno, usamljeno i pomoći mu da svaki dan iznova, nađe svoju sreću; da upozna moć vlastite mašte, snagu svog srca i misli, ali i zna da smo tu za njega, da nam se uvijek može obratiti, povjeriti i da je voljeno, zaštićeno i sigurno u našem zagrljaju. Iako je namijenjena prvenstveno djeci mlađe dobi, od 3 do 8 godina, ova je slikovnica blagotvorna za cijelu obitelj.



Stripovi: 1984. / adaptacija, scenarij i crtež Xavier Coste; prema romanu Georgea Orwella

Zastrašujućoj evokativnom snagom Xavier Coste uspijeva klasiku književnosti podariti slike snažne poput Orwellovih riječi. U neodređeno dalekoj budućnosti u Londonu nakon Hladnog rata, Winston je običan zaposlenik. U svakom trenutku prate ga kamere, špijuni, susjedi dok on radi na preispisivanju povijesti. Iako bi samo trebao ispravljati tiskarske i pravopisne pogreške u člancima što su ispadali automatizmom iz pneumatskih cijevi na njegov stol, prema naredbama je mijenjao i informacije u člancima, njihov smisao, kako bi bili dosljedni povijesnim potrebama tog trenutka. Winston nejasno osjeća da nešto nije u redu sa svijetom kakvog poznaje. Da negdje mora postojati smisao. Tajna. Tada upoznaje Juliju… Iz pera Xaviera Costea, bezvremenska orwellovska distopija, jezivija je nego ikad prije. Xavier Coste je francuski strip-autor, rođen je 1989. godine u Bayeuxu. Osnovni utjecaj na njegov rad i razvoj imali su velikani poput Enkija Bilala, Jacquesa Tardija i Huga Pratta. Coste je tijekom dosadašnje karijere primio više strukovnih nagrada za svoj rad, a osim nagrade Fnac za adaptaciju Orwellovog kultnog klasika, dobitnik je i nagrade Uderzo za najbolji doprinos devetoj umjetnosti godine.