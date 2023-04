[FOTO] Svemirskim koncertom Križevci su se približili zvijezdama

U četvrtak 20. travnja 2023. godine otvorena je najmodernija zvjezdarnica u Hrvatskoj u sklopu Kozmološkog centra Križevci. Svečanost otvaranja započela je u 12 sati, a trajala je cijeli dan sve do 20 sati kada je Gradski tamburaški orkestar Križevci održao Svemirski koncert uz posjećenost brojnih posjetitelja i uvaženih gostiju. Zvjezdarnica je izgrađena u sklopu projekta “SPARK – Sinergija prirodoslovaca, astronoma, računaraca Križevaca”, a kao dio Kozmološkog centra – znanstveno-obrazovnog centra, prvog takvog u Hrvatskoj, posvećenog istraživanju svemira i promicanju tematike svemira.

Na svečanosti otvaranja u 12 sati gostima se obratio voditelj projekta SPARK, astrofizičar dr.rer.nat. Andrej Dundović te gradonačelnik Križevaca Mario Rajn i župan Koprivničko-križevačke županije Darko Koren nakon čega je zvjezdarnica službeno otvorena rezanjem vrpce. Tijekom dana Kozmološki centar Križevci posjetili su mnogi znatiželjni gosti te su uz stručno vodstvo imali priliku razgledati sedmu zvjezdarnicu i jedan od najmodernijih teleskopa u Hrvatskoj.

U 20 sati započeo je jedinstveni Svemirski koncert Gradskog tamburaškog orkestra Križevci kojega je svojim toplim glasom vodila Sonja Mrnjavčić. Koncert je pratilo više od 300 ljudi u publici, te ga je uživo prenosila Televizija Križevci. Pod dirigentskom palicom Igora Kudeljnjaka, Gradski tamburaški orkestar Križevci uz soliste na udaraljkama Lovru Baričevića i Robina Petića otvorio je koncert skladbom križevačkog skladatelja Josipa Konfica Proxima B. Skladba je skladana 2017. godine za maturalni koncert Lovre Baričevića.

Nakon putovanja do najbližeg egzoplaneta Proxime B, orkestar je izveo parafrazu na Gnosienne br. 1 Erica Satiea za tamburaški ansambl pod nazivom Gnosijaza skladatelja Darka Žuka. Kako ljubavi nema bez ratova, a pogotovo u prostranstvima svemira, orkestar je izveo ljubavnu temu Across the stars Johna Williamsa iz popularnog znastveno-fantastičnog filma Star wars. Obradu za križevački orkestar napisao je Križevčanin Goran Hlebec.

Životopisne boje nebeskih tijela bila su inspiracija skladatelju sljedećeg djela na koncertu. Roman Gross svojim je djelom Boje svemira pripremio putovanje Nebulom, Ant aresom, Betelgezom, Siriusom, Cygnuisom te Orionom po kojima su nazvani ulomci skladbe završene zvjezdanog datuma 02.02.2020. Sljedeća skladba na repertoaru, Stardust ustalila se kao jazz standard od 1927. kada ju je napisao Hoagy Carmichael, a za tamburaški orkestar obradio ju je Željko Bradić.

Jupiter, donositelj radosti četvrti je stavak suite Planeti Gustava Holsta, a nazvan je po najvećem planetu Sunčevog sustava. Ovo impozantno djelo, kao i sam planet po kojemu je nazvano, ostavilo je trag u povijesti programne glazbe, a aranžman mladog Križevčanina, studenta dirigiranja Martina Plešea sigurno će ostaviti trag u načinu pisanja umjetničke tamburaške glazbe. Posljednje djelo na jedinstvenom Svemirskom koncertu pod nazivom City of stars skladao je Justin Hurowitz za film La la land, a za Križevce, novi grad zvijezda obradio ga je Goran Hlebec.

Novom zvjezdarnicom Križevci su postali mjesto bliže zvijezdama, a Svemirskim koncertom Gradski tamburaški orkestar Križevci umjetničku tamburašku glazbu tek šalje prema beskonačnosti kozmosa.