Najava radio emisije: Ne dirajte mi krugove, br. 1415

Dr. sc. Neven Bilić na Future Hubu Križevci predaje o postanku i razvoju svemira 5. travnja 2022. (foto Silvia Novosel)

U Temi Krugova slušamo treći nastavak predavanja dr. sc. Nevena Bilića održanog u Križevcima 5. travnja 2022. godine u okviru ciklusa popularno-znanstvenih predavanja u projektu Future Hub križevci pod naslovom Od velikog praska do ubrzanog širenja. Predavanje će završiti i prijeći u tribinu.



Novi naslovi u gradskoj knjižnici su: na dječjem odjelu Sve o brigama i strahovima Felicity Brooks, Frankieja Allena, Mara Ferrera i Anghard Rudkin, na odjelu knjiga za mlade roman Braća: Najstariji, najtiši, najpraviji, najdalji, najmiliji, najbži i ja Barta Moeyaerta, na odjelu beletristike Strah od Barbara Petra Andonovskog, a na stručno-znanstvenom odjelu Iznevjereni ideali: Od Lenjina do Golog otoka Ladislava Žerjavića alias Kerima S. Agabekova. Najavljujemo i programe koji se odvijaju u Gradskoj knjižnici do sljedećega utorka.



Na današnji datum rođeni su Septimije Sever, James Parkinson, Mongoli su porazili Bélu IV, Napoleon je abdicirao i prognan je na otok Elbu, potpisan je ugovor iz Utrechta, počelo je prikazivanje Chaplinova legendarnog filma Skitnica, osnovan je Jordan, američke trupe oslobodile su koncentracijski logor Buchenwald, pojavilo se računalo The Apple I… Umrli su Bramante, Julius Lothar von Meyer, Otto Wagner, Jacques Prévert, Branko Bauer i Kurt Vonnegut.



U Vijestima Krugova saznajemo kako su posjećeni muzeji u svijetu nakon pandemije, da Arheološki muzej iz Zagreba izlaže u Chicagu, te da je drogiranje “aktivnost” stara bar 3000 godina.



U Svemirskom kutku govorimo o godišnjicama nekih događaja na području astronomije i astronautike, kao i o aktualnim događajima s tih područja, te informiramo o položajima i gibanjima vidljivih objekata na našem nebu ovih dana. Posebno ističemo vijesti o projektu Starship, o budućem roveru na Mjesecu, o svemirskom teleskopu James Webb, o početku festivala 10 dana astronomije u Daruvaru te da teku pripreme za službeno otvorenje zvjezdarnice u Križevcima.



Neki su glazbeni prilozi vezani uz teme, novosti, događaje i obljetnice koje spominjemo u emisiji, pa tako slušamo glazbu Johanna Sebastiana Bacha, Johna Alcocka, Alberta Ginastere, Dražena Boića i Branimira Štulića odnosno Azre.



Emisija Ne dirajte mi krugove broj 1415 na programu je Prigorskoga radija (96,6 MHz) u utorak, 11. travnja od 18 sati do 19 sati i 30 minuta, a snimka će uskoro biti dostupna na web stranicama Future Huba Križevci. Moguće su neke manje izmjene u sadržaju emisije, koje se mogu dogoditi nakon objave ove najave. Ugodno vam slušanje putem etera i preko računalne mreže!