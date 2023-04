Najava radio emisije: Ne dirajte mi krugove, br. 1414

Dr. sc. Neven Bilić na Future Hubu Križevci predaje o postanku i razvoju svemira 5. travnja 2022. (foto Silvia Novosel)

U Temi Krugova nastavljamo slušati predavanje dr. sc. Nevena Bilića održano u Križevcima 5. travnja 2022. godine u okviru ciklusa popularno-znanstvenih predavanja u projektu Future Hub križevci pod naslovom Od velikog praska do ubrzanog širenja svemira. Slušamo drugih petnaestak minuta tog predavanja.



Novi naslovi u gradskoj knjižnici su: na dječjem odjelu Srednji vijek rastumačen djeci Jacquesa Le Goffa i Jeana Louisa Schlegela, na odjelu knjiga za mlade Higijena: Živopisna povijest čistoće i nečistoće Piotra Soche i Monike Utnik Strugale, na odjelu beletristike Lipanjski snijeg: Roman Ljube Arnautović, a na stručno-znanstvenom odjelu Kafka danas: Mistika zakona i labirint slobode Žarka Paića. Najavljujemo i programe koji se odvijaju u Gradskoj knjižnici do sljedećega utorka.



Na današnji datum rođeni su Bettina von Arnim, Andrej Tarkovski, Heath Ledger, Franjo Mraz i Anthony Perkins, počela je kulturna revolucija u Kini Suna Jata Sena, ubijen je Martin Luther King Jr, Dr. Denton Cooley ugradio je pacijentu prvo privremeno umjetno srce, Međunarodni je dan svjesnosti o opasnostima od mina, umrli su Karl Benz, Bernard Vukas, Heinrich Gustav Magnus, Heinrich Wilhelm Dove, William Crookes, John Venn, André Michelin, Wilhelm Ostwald, Gloria Swanson i Oleg Antonov.



U Vijestima Krugova govorimo o Centru za poticanje rane pismenosti u Karlovcu, o nakladničkoj djelatnosti HAZU, o nagradama i priznanjima za postignuća u likovnoj umjetnosti u 2022. godini, te o izložbi povodom 140 godina od rođenja Ivana Meštrovića. Posebno najavljujemo neka skorašnja događanja u Križevcima zanimljiva za ovu emisiju.



U Svemirskom kutku govorimo o godišnjicama nekih događaja na području astronomije i astronautike, kao i o aktualnim događajima s tih područja, te informiramo o položajima i gibanjima vidljivih objekata na našem nebu ovih dana. Posebno ističemo uspješni povratak oštećenog Sojuza sa Međunarodne svemirske stanice na Zemlju u automatskom režimu rada, te otkriću podudarnosti pojavljivanja gravitacijskih valova i brzih izboja radio valova iz dalekog svemira.



Neki su glazbeni prilozi vezani uz teme, novosti, događaje i obljetnice koje spominjemo u emisiji, pa tako slušamo glazbu Garyja Moorea, Kennyja Dorhama, Elmera Bernsteina, Ryuichija Sakamota, Gaspara Sanza, Stephena Storacea, Muddyja watersa te grupa Parni valjak i U2.



Emisija Ne dirajte mi krugove broj 1414 na programu je Prigorskoga radija (96,6 MHz) u utorak, 4. travnja od 18 sati do 19 sati i 30 minuta, a snimka će uskoro biti dostupna na web stranicama Future Huba Križevci. Moguće su neke manje izmjene u sadržaju emisije, koje se mogu dogoditi nakon objave ove najave. Ugodno vam slušanje putem etera i preko računalne mreže!