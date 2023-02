U subotu novo okupljanje IT Community User Grupe Križevci

Zajednica informatičkih stručnjaka okupljenih u IT Community User Grupu Križevci organizira u subotu, 18. veljače 2023. u dvorani na 1. katu Razvojnog centra i tehnološkog parka Križevci predavanje „Lemax Platform IaC – Terraform in the Hands of a Developer“. Predavanje počinje u 17:30 sati, a posjetitelji će se moći okrijepiti domaćim križevačkim pivom i pizzom.

Predavači su Dietmar Rüf i Goran Horak, dvojica stručnjaka iz zagrebačke IT tvrtke Lemax, koja je preko 20 godina prisutna na globalnom tržištu sa svojim rješenjima za upravljanje poslovanjem u turizmu, od destinacijskog menadžmenta preko ponude turističkih tura do putničkih agencija.

– Pričat ćemo kako smo uz pomoć Terraforma postavili cjelokupnu infrastrukturu Lemax Travel Connectivity platforme koristeći IaC (Infrastructure-as-Code) principe i dobre prakse. U cijelom procesu smo iskombinirali mogućnosti Terraforma i Azure DevOps alata da automatiziramo cijeli proces – od kreiranja AWS accounta pa sve do upravljanja postavkama pojedinog mikroservisa na različitim razvojnim i produkcijskim okolinama, najavljuju predavači.

Dietmar Rüf ima preko 20 godina iskustva u software developmentu, stečenog kroz rad na projektima u telekomunikacijskoj i financijskoj industriji. Posljednje dvije godine radi kao Software Architect u Lemaxu, a u sklopu svoje pozicije vodi računa o uspostavljanju infrastrukture na Lemax Travel Connectivity platformi kroz rad na skalabilnosti, performansama, dostupnosti i pouzdanosti.

Goran Horak ima 20 godina developerskog iskustva u nekoliko produktnih firmi. U Lemaxu je posljednje tri godine gdje je napredovao do pozicije Technology Leada te mu je povjereno vođenje tehnološke transformacije. U sklopu tehnološke transformacije predvodi razvoj i komercijalizaciju Lemax Travel Connectivity platforme koja će tvrtki omogućiti globalno širenje SaaS poslovanja.