[FOTO] Nakon trećeg kola Križevačke kros lige nema iznenađenja na vrhu

Četrdeset troje trkača, trkačica i nordijskih hodačica odradilo je jučer po hladnom i vjetrovitom vremenu tzv. Zorkovu dionicu, treću stepenicu 2. Križevačke kros lige. Staza duga 5.8 km od gradskog stadiona pa uzbrdo do Ratarne, uz vidikovac pa preko Velikog Potočeca, Širokog Brezja i Ratarne nazad do stadiona, u trkačkim je krugovima nazvana Zorkovom jer je križevački olimpijac upravo na njoj brusio formu za velika atletska natjecanja i mitinge. Zanimljivo je i da, zasad, još nitko nije oborio njegov rekord na ovoj dionici koju je pretrčao za 17 minuta i 10 sekundi, no ima trkača koji su mu se približili.

Teren je prilično zahtjevan i natjecatelje je nakon svake nizbrdice čekao novi uspon, a zbog neravnog terena jedna je hodačica nezgodno pala pa je, osim medalje, zaradila i ogrebotine. Jučer je ponovo najbrži bio Ognjen Mergon (20:39), a za njim su u cilj utrčali Ivan Višak i Željko Dubravec. Od trkačica najbrža je bila Dragana Osman Ivanović (29:17), druga Marijana Švagelj i treća Silvia Novosel. Među nordijskim hodačicama na postolju su i ovaj put bile Melita Brunović-Čondić, Tamara Pap i Andreja Bogdan, koje su u vodstvu i u ukupnom poretku. Prema svim dosadašnjim rezultatima u muškoj konkurenciji, nakon trećeg kola vrh tablice odgovara jučerašnjem rezultatu – Mergon prvi, Višak drugi i Dubravec treći. Kod žena su Osman Ivanović i Švagelj prva i druga, dok je na trećem mjestu Ivana Dubravec.

Svi natjecatelji sudjelovali su u tomboli, a najsretniji su dobili poklone sponzora Križevačko Craft Beer, KTC, Trgo-Agencija, Black Sheep Paintball Shop, Dječji svijet, SIM Servis, Vina Bužić, mesnica Stručić, pekarna Zlatni klas i Zajednice sportova Koprivničko-križevačke županije.