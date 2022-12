Objavljene cijene parkiranja – očekuje se kraj gužvama u centru grada

Sat parkiranja u prvoj zoni u Križevcima plaćat će se 1 euro, u drugoj zoni 0,7 eura i u trećoj 0,3 eura, informirao je jučer zamjenik gradonačelnika Danijel Šaško vijećnike na 12. sjednici Gradskog vijeća. Vijećnici su na jednoj od prijašnjih sjednica usvojili Odluku o organizaciji i načinu naplate parkiranja, dok je Odluku o visini naknade za parkiranje donio gradonačelnik i o njoj se nije glasalo. Nekoliko oporbenih vijećnika uključilo se u raspravu, pobunili su se zbog iznosa povlaštene godišnje karte koju bi trebali plaćati vlasnici stambenih prostora u prvoj zoni. Cijena od 150 eura je, smatra SDP-ov Antonio Sirovec, previsoka.

“Svugdje u Europi se plaća cijena života u središtu grada. Tendencija je smanjenje broja automobila i korištenje javnog prijevoza“, replicirao je zamjenik gradonačelnika Danijel Šaško, unatoč činjenici da Križevci još uvijek nemaju javni prijevoz. U skladu s Planom održive mobilnosti koji je Gradsko vijeće prihvatilo, namjera je demotivirati vozače da parkiraju u središtu grada, pogotovo u prvoj zoni gdje je cijena najviša, a parkirališna mjesta koriste i tamošnji stanari. Građane se želi potaknuti na vožnju bicikla i korištenje, zasad nepostojećeg, javnog prijevoza.

Godišnju i mjesečnu kartu za prvu zonu mogu kupiti samo stanari i to po cijeni od 20 eura za mjesec, odnosno 150 eura godišnje. Povlaštena godišnja karta u drugoj zoni je 30 eura i u trećoj 10 eura.

Cijene mjesečne i godišnje povlaštene parkirališne karte:

I. zona: mjesečna 20 eura, godišnja 150 eura

II. zona: mjesečna 7 eura, godišnja 30 eura

III. zona: godišnja 10 eura

Cijene mjesečne i godišnje parkirališne karte:

II. zona: mjesečna 15 eura, godišnja 80 eura

III. zona: mjesečna 10 eura, godišnja 60 eura

IV. zona: mjesečna 5 eura, godišnja 40 eura

Kazne, odnosno dnevne parkirne karte naplaćivat će se u prvoj zoni po pet eura, drugoj tri, trećoj jedan i pol te u četvrtoj jedan euro, uz trošak izdavanja dnevne karte koji iznosi još dva eura. Točan datum od kojeg će se parkiranje naplaćivati još nije poznat jer traje nabava za parkirne automate, iz Gradske uprave prošli tjedan su najavili da bi sve trebalo biti gotovo do sredine siječnja. Parkiranje će se naplaćivati radnim danom od 7 do 19 sati, a subotom od 7 do 15 sati. Naknade za parkiranje na javnim parkiralištima neće se naplaćivati za parkiranje do 10 minuta u prve tri zone te do tri sata u četvrtoj zoni.