Propisuje se izgled natpisa i reklama u centru grada

Nakon dvije ovogodišnje sjednice koje su, prvi put u ovome mandatu, održane u Velikoj gradskoj vijećnici u zgradi gradske uprave, gradski vijećnici se u srijedu 26. listopada opet vraćaju u kino dvoranu u Razvojnom centru i tehnološkom parku. Na dnevnome radu zasad je 25 točaka i, osim rebalansa proračuna i osnivanja nove gradske tvrtke koja će se baviti proizvodnjom energije, raspravljat će o novoj Odluci o komunalnom redu.

Riječ je o, rečeno je jučer na konferenciji za medije uoči sjednice, pročišćenom tekstu dosadašnje odluke i njezinih izmjena i dopuna, no uz, ipak, neke novosti. Detaljnije se, primjerice, regulira uređenje fasada u centru grada pa se propisuje izgled natpisa i konzolnih reklama, a Grad će sufinancirati usklađenje. “Smatramo da se previše starih fasada uništilo raznim tablama bez dozvole konzervatora“, objašnjava Grad kao predlagatelj promjena.

Konzolne ploče na pročeljima u zoni Centar moraju biti isključivo u propisanim dimenzijama, s okvirom u crnoj boji i nosačima od kovanog željeza u crnoj boji. Izgled nosača je također propisan, no moguće je predložiti i drugačije rješenje uz odobrenje Upravnog odjela i nadležnog konzervatorskog odjela. Ploče moraju biti postavljene na minimalnoj visini od tla 250 cm i biti uklopljene u arhitekturu fasade, dok su jedina iznimka ljekarne koje mogu postaviti zeleni svijetleći križ kao konzolnu ploču.

Novom odlukom podrobnije će se regulirati tko, kako i kada može prodavati na trgu i koristiti gradske

kućice i štandove, a na to se predlagatelj odlučio zbog sve češćeg korištenja javnih površina na Nemčićevom i Strossmayerovom trgu za prodaju. Osim toga, predlaže se uvođenje zabrane hranjenja životinja na površini javne namjene radi zaštite građana zbog povećanog broja golubova i vrana. No prije nego što se za to počne kažnjavati građane, bilo bi dobro da se toga pridržavaju i zaposlenici gradskih tvrtki koji se na društvenim mrežama hvale upravo time – da su učeničke ekskurzije doveli na Nemčićev trg hraniti golubove.