Naplata parkiranja najvjerojatnije od sredine siječnja, cijena još nije poznata

Još nisu objavljene cijene parkirnih karata, o njima će tek raspravljati vijećnici na sjednici Gradskog vijeća

u srijedu 14. prosinca, odgovara nam gradonačelnikov ured. Nije poznat ni točan datum od kojeg će se parkiranje naplaćivati jer još traje nabava za parkirne automate. “Trenutačno je pri kraju provođenje nabave, ako sve prođe u redu naplata će početi polovicom siječnja“, odgovaraju. Uvođenjem reda i naplate, konačno završava period u kojem je u užem centru grada bilo nemoguće pronaći mjesto za parkiranje.

Ranije je najavljeno da će grad biti podijeljen u četiri zone i parkiranje će se naplaćivati radnim danom od 7 do 19 sati, a subotom od 7 do 15 sati. Naknade za parkiranje na javnim parkiralištima neće se naplaćivati za parkiranje do 10 minuta u prve tri zone te do tri sata u četvrtoj zoni.

Karte će se, doznajemo, kupovati na parkirnim automatima i mobilnim telefonima, a kontrolirat će ih Križevački poduzetnički centar. Podsjetimo, pružanje usluga parkiranja na uređenim javnim površinama i upravljanje sustavom javnih bicikala povjereno je toj gradskoj tvrtki koja će preuzeti i naplatu, kontrolu naplate te nadzor i premještanje parkiranih vozila. Vlasnicima vozila bez valjane parkirne karte naplatit će se dnevna karta, pojašnjavaju iz Grada, koja vrijedi 24 sata.

Stanari će u svojim parkirnim zonama imati mogućnost kupovine povlaštenih mjesečnih, odnosno godišnjih karata, a cijena će biti poznata nakon sjednice Gradskog vijeća. No kao i dosad, kupljena godišnja karta ne garantira i sigurno parkirno mjesto, što posebno brine stanare u strogom centru grada na Strossmayerovom trgu i u Preradovićevoj ulici. Naime, dok oni ni s uredno kupljenom godišnjom parkirnom kartom nisu uspijevali pronaći slobodno mjesto, netko je dopustio da se na određenim lokacijama postave metalni blokatori kojima se čuva mjesto za parkiranje. Primjer za to je baš u Preradovićevoj ulici pa nas je zanimalo čija su to parkirna mjesta, tko je za njih plaćao parkiranje i hoće li se metalni blokatori, koji su već i uništeni, ukloniti?

“Blokatori ispred Radija Križevci nisu javna parkirna mjesta već ulazi na privatne parcele za što vlasnici mogu dobiti dozvolu i sami voditi računa o njima“, odgovaraju iz Grada. Zagrađena površina je, prema katastarskim podacima, označena kao javno dobro – put u općoj uporabi u vlasništvu Grada Križevaca pa bi, na isti način, i drugi vlasnici privatnih parcela mogli zatražiti postavljanje “čuvara” parkirališta.