Objavljen plan upisa prvašića

Prema Planu upisa u osnovne škole za područje Koprivničko-križevačke županije, u prvi razred u školsku godinu 2022./2023. upisuju se djeca rođena od 1. travnja 2015. do 31. ožujka 2016. godine i djeca kojoj je u školskoj godini 2021./2022. odgođen upis. Iznimno se može upisati i dijete koje do 1. travnja 2022. neće navršiti šest godina, no roditelji ili skrbnici za to moraju podnijeti zahtjev za prijevremeni upis najkasnije do 31. ožujka.

Prije upisa u prvi razred obvezno je utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta koje provodi stručno povjerenstvo svake osnovne škole, a ono može predložiti i odgodu upisa ako procijeni da bi ona pozitivno utjecala na djetetov psihofizički razvoj. Postupak upisa mora završiti do 30. lipnja, svaka osnovna škola će sama odrediti datum upisa i o tome obavijestiti roditelje i skrbnike. Roditelj koji ne upišu dijete u osnovnu školu čine prekršaj za koji se, prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, može izreći kazna od 500 do 5 tisuća kuna. Plan upisa i obrazac zahtjeva za prijevremeni upis objavljeni su na gradskoj stranici.