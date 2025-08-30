Županija i gospodarstvenici osigurali 48 tisuća bilježnica za osnovnoškolce

Učenici osnovnih škola kojima je Koprivničko-križevačka županija osnivač ove će školske godine dobiti besplatne bilježnice, a sredstva za njih osigurala je Županija. Za 48 tisuća bilježnica iz županijskog je proračuna izdvojeno oko 18 tisuća eura, a zajedničkim donacijama projekt je pomoglo ostvariti još 14 partnera, gospodarskih subjekata iz naše županije.

Župan Tomislav Golubić jučer je zahvalio svim donatorima na podršci u projektu te istaknuo važnost zajedničkog ulaganja u obrazovanje i budućnost mladih generacija.

“To je jedna mala, ali korisna pomoć roditeljima i njihovim kućnim budžetima. Svega toga naravno ne bi bilo bez svih vas gospodarstvenika koji ste se odlučili uključiti u ovaj projekt u ovako velikom broju što potvrđuje da živimo u zajednici u kojoj vlada solidarnost i društvena odgovornost. Projekt namjeravamo nastaviti i u budućnosti te vjerujem da ćemo sljedeće godine imati još veći broj zainteresiranih gospodarstvenika. Nastojimo školarcima i njihovim roditeljima pružiti svu pomoć jer obrazovanje je temelj svakog društva i ulaganje u mlade najveća i najvrjednija investicija“, naglasio je Golubić.

Prigodnim riječima uime svih ravnatelja obratila se ravnateljica OŠ Drnje, Dunja Valenčak, zahvalivši Županiji i partnerima na donaciji te naglasivši kako ovakvi projekti imaju veliki značaj za roditelje, njihove kućne budžete, ali i za same učenike.

Partneri na projektu su RADNIK d.d., PODRAVSKA BANKA d.d., ELBI MEDIKAL d.o.o., BISTRA d.o.o., KOPRIVNIČKE VODE d.o.o., HARTMANN d.o.o., GKP KOMUNALAC d.o.o., KTC d.d., IGMA d.o.o., NEXE Grupa, KOMING d.o.o., ZLATARNA MIRJANA, BIOTER d.o.o., BAUWERK GROUP d.o.o., CANDLE IN THE WIND.