Danas na blagdan Svih svetih trgovine u Križevcima rade po skraćenom radnom vremenu, no neke ni neće otvoriti svoja vrata kupcima. Plodine su otvorene kao i inače od 7 do 22 sata, Eurospin od 8 do 15, Lidl radi skraćeno prema rasporedu za nedjelju od 8 do 14 sati, jednako kao i supermarket Spara, dok su sve trgovine KTC-a i Pevexa zatvorene.

Trgovine Robin otvorene su od 7 do 13, ona u Ulici Matije Gupca od 7do 14 te u Koruškoj od 0 do 24. Bipa je otvorena od 9 do 14, dok DM danas ne radi.