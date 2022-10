Sumrak demokracije i druge nove knjige

U Gradsku knjižnicu “Franjo Marković” stigli su novi zanimljivi naslovi, a za čitatelje portala redovito ih najavljuje Lovro Janeš.

SUMRAK DEMOKRACIJE: ZAVODLJIVI ZOV AUTORITARNOSTI / Anne Applebaum; s engleskog preveo Dražen Čulić. – Zagreb: Profil knjiga, 2022

Anne Elizabeth Applebaum (1964.) američka je novinarka i povjesničarka, stručnjakinja za razvoj civilnog društva u bivšim komunističkim zemljama srednje i istočne Europe. Dugogodišnja je kolumnistica Washington Posta i Atlantica. Kritika je prihvatila i nagradila tri povijesne knjige koje je napisala o Sovjetskom savezu: Crvena glad, Željezna zavjesa i Gulag, za koju je dobila Pulitzerovu nagradu. „Sumrak demokracije“ njena je posljednja knjiga. U njoj prikazuje kakve opasnosti prijete demokratskim društvima i državama od populističkih, demagoških pokreta koji se pojavljuju u različitim zemljama. Povijesno iskustvo i znanje Anne Applebaum o suvremenoj Europi i Sjedinjenim Državama omogućuje joj detektiranje onog vječnog i posebnog kada je riječ o političkim opasnostima danas. Sumrak demokracije nudi mnoge spoznaje o dugoj borbi između demokracijâ i diktaturâ. No, možda je najvažnije što knjiga ukazuje na to koliko je demokracija krhka, koliko ovisi o svakodnevnim odlukama, kako elitâ, tako i običnih ljudi. U ovoj se knjizi usredotočila na veliko pitanje kojim se intenzivno bavi i u Europi i u Americi, a to je pitanje u čemu je demokracija otišla krivim putem. Ovaj jedinstveni dokument, napisan s puno energije, pameti i razumijevanja, njezin je odgovor. To je otrežnjujući, šokantan prikaz rasta autoritarizma na Zapadu.

Beletristika

SABRANA DJELA / Lydia Sandgren; sa švedskoga prevela Željka Černok. – Zagreb: OceanMore, 2022.

Kada Cecila Berg, briljantna znanstvenica i prevoditeljica netragom nestane, njezin suprug Martin Berg, vlasnik izdavačke kuće u Göteborgu, ostaje sam s dvoje male djece i mnoštvom neodgovorenih pitanja. …

Kopajući po vlastitoj prošlosti, pred očima mu se nižu slike odrastanja u Švedskoj sedamdesetih i osamdesetih godina, studentski dani u Parizu i zanosna ljeta na francuskoj rivijeri gdje Gustav, Cecilia i Martin žive svoje najsretnije dane. Istodobno, Martinova sada dvadesetpetogodišnja kći Rakel počinje istraživati život svoje zagonetne majke i njezinu povezanost s Gustavom. Neobičan trag koji je vodi sve bliže nestaloj majci i slikarevoj muzi dovest će je do šokantnih spoznaja i navesti da zajedno s bratom krene u potragu koja će im iz temelja promijeniti život.

Nova zvijezda švedske književnosti u ovom nagrađivanom romanu bavi se velikim životnim pitanjima, prirodom pravog prijateljstva, ljubavi i umjetnosti te istinama koje ne moraju uvijek biti izrečene. Autorica je majstorski ispreplela priču dviju generacija i napisala životan roman, pun napetih odnosa i obrata, čiji se protagonisti suptilno uvlače pod kožu.

Dječji odjel

ORGANSKA BOROVNICA / scenarij i crtež Darko Macan. – Zagreb: Fibra, 2022

Prije trideset godina objavljena je prva šala o Borovnici, djevojčici duga repa i još dužega jezika, u legendarnom časopisu Modra lasta. Poslije se selila od dnevnih novina do interneta, sve u nadi da zadnju šalu još nije rekla. Cijelo to vrijeme strip o Borovnici, djevojčici točkaste haljine i zloćkaste ćudi, stjecao je nove čitatelj(ic)e, kako među djecom tako i među roditeljima koji su je ili sami nekoć čitali ili su je odnedavno, bez previše protesta, prisiljeni čitati potomstvu. Prva izdanja Borovničinih albuma odavno (od prekjučer) su rasprodana i pojavila se potreba za novim, dopunjenim, čvršćim, dorađenim, ljepšim, pametnijim i zločestijim izdanjem.

ORGANSKA BOROVNICA, prva knjiga integralnog izdanja stripa Borovnica u okrilju Naklade Fibra, okuplja više od 120 stranica jednog od najboljih hrvatskih humorističkih stripova, stripa koji je zavrijedio izdanje što će se čitati dok bude pismenih (još dan ili dva).

Knjige za mlade

PRIČA BEZ KRAJA / Michael Ende; preveo s njemačkoga Zlatko Crnković. – Zagreb: Znanje, 2022.

Bastian Balthasar Bux, bježeći pred dječacima koji su ga zlostavljali, otkriva u jednom antikvarijatu čudesnu knjigu: PRIČU BEZ KRAJA. Sakrije se na školskom tavanu pa čitajući knjigu uranja u zemlju Fantaziju i nevjerojatne pustolovine kroz koje prolazi dječak Atrej ne bi li spasio zemlju i Dječju Caricu. Jer, Fantaziji prijeti tajanstveno i opasno Ništavilo. No spasiti je može samo ljudsko dijete koje će doći iz stvarnog svijeta. Hoće li to biti Bastian, povučen, uplašen, samozatajan i nadasve maštovit dječak?

Ovo klasično djelo njemačke fantastike svjetski je bestseler – preveden na više od 40 jezika i prodan u više od 9 milijuna primjeraka!

