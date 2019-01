Otvorenje novog Trgovačkog centra KTC Karlovac

Danas se u Karlovcu otvara KTC Trgovački centar Karlovac na adresi Senjska ulica 118, Švarča, u kojem je zaposleno 48 zaposlenika, a investicija je vrijedna oko 6,5 milijuna eura. Novi trgovački centar u svojem sastavu imat će supermarket, poljoljekarnu, benzinsku postaju i restoran. Nakon pune četiri godine poslovanja u Karlovcu, KTC otvara vrata vlastitog Trgovačkog centra te žiteljima Karlovca i okolice na taj način zahvaljuje na povjerenju, koje je izgrađeno tijekom protekle četiri godine.

Supermarket će nuditi bogat asortiman prehrambene robe, s posebnim naglaskom na dnevno svježe meso, mlijeko i mliječne proizvode, delikatesnu robu, te dnevno svježe voće i povrće. U ponudi će biti i odličan izbor pića, čistila, kozmetike, kućnih potrepština, tehničke robe (televizori, računala, informatička oprema, bijela tehnika i drugo). Radno vrijeme supermarketa bit će svaki dan od 7 do 21 a nedjeljom od 7 do 14 sati.

Poljoljekarna će nuditi sredstva za zaštitu bilja, mineralna i organska gnojiva, sjemensku robu i sadni matrijal, profi supstrate i zemlju za cvijeće, stočnu hranu, opremu za navodnjavanje, opremu za podrumarstvo i vinogradarstvo, te alate za primjenu u poljoprivredi. Prodajno osoblje je educirano za savjetnike i distributere u prodaji sredstava za zaštitu bilja, kako bi svojim kupcima prenijeli što više znanja. Radno vrijeme poljoljekarne bit će od ponedjeljka do petka od 8 do 17 sati a subotom od 8 do 13 sati.

Benzinska postaja nudit će kvalitetno gorivo uz tradicionalno dobru uslugu. Radno vrijeme bit će će svaki dan od 6 do 22, a nedjeljom od 6 do 20 sati.

Restoran i catering Karlovac imat će u dnevnoj ponudi 5 vrsta toplih jela ali i a la carte ponudu. Vršit će uslugu cateringa. Prostor restorana moderno je uređen i pogodan za organizaciju svadbenih i drugh svečanosti. Može primiti do 400 gostiju. Radno vrijeme restorana bit će od ponedjeljka do subote od 7 do 20 sati.