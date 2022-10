Skoro 400 trkača u subotu na Kalnik Trailu – prilika za turističku promociju kraja

Uz već dobro poznati Bor, ljubitelji duljih i zahtjevnijih dionica ove će godine na Kalnik Trailu uživati (ili se ipak mučiti) na novim stazama Greda i Špica. Udruga kineziologa grada Križevaca četvrtu godinu organizira utrku po kalničkim poznatim i manje poznatim stazama koja jednako privlači ozbiljne trkače, rekreativce i obitelji s djecom. Najviše je prijavljenih za Bor, dionicu dugu 6.3 km s 250 metara uzbrdice i toliko nizbrdice, nešto manje je za Gredu dugu 14.7 km s 600 metara uspona, a oni najhrabriji i najizdržljiviji idu na Špicu čija ruta je 25.4 km s čak 1200 metara uzbrdica. Ovu najkraću stazu trče i psi uz svoje vlasnike u kategoriji Canicross. Jedan od organizatora i idejnih začetnika ove uspješne priče Vilim Ivančan otkrio nam je da su nove staze nešto zanimljivije, očekuju da će se i trkačima svidjeti, a potrudili su se ubaciti ponešto “stani i slikaj” lokacija.

“Za srednju kategoriju mislim da je nešto lakša no prošle godine, oduzeli smo jedan kilometar i ponešto visinske razlike, a dodali jednu okrepu (sada ih ima tri). Duža kategorija je, čini mi se, podjednake težine kao i prošlogodišnja, iako je skoro šest kilometara kraća. Na dugu kategoriju smo također ubacili neke “wow” lokacije“, kaže Vilim, inače i sam trkač i biciklist, ljubitelj prirode, posebno Kalnika i njegovih poznatih i nepoznatih staza, puteljaka, izvora.

Iako bi se nekome činilo da je osmišljavanje staza i terenski posao najveći izazov u pripremi utrke, Vilimu je to zapravo užitak raditi. Najzahtjevnije je, kaže, usklađivanje svih aspekata vezanih za utrku – od informiranja natjecatelja, označavanja staze, koordiniranja volontera i okrepa, do izrade startnih brojeva, finišerskih medalja, mjerenja vremena, dodjele nagrada i još tko zna čega kako bi na dan utrke sve funkcioniralo besprijekorno. “Najuspješnija organizacija je kad sve glatko funkcionira tako da posjetitelji praktički ni ne primijete sve ove detalje, nego samo poslije kažu da im je bilo super. Ako i kad se to dogodi, onda slijedi zadovoljstvo učinjenim i olakšanje jer znamo da smo napravili dobar posao. Naravno, ništa ne bi bilo moguće bez male, ali uhodane ekipe u organizaciji, male vojske volontera i naravno, sponzora“, priča Vilim.

A najveća pohvala organizatoru sigurno je ponovni dolazak natjecatelja na Kalnik Trail i još puno vrijednije, uvjerava nas Ivančan, ako uspiju zainteresirati trkače da ponovno posjete Kalničko gorje i ovaj potkalnički kraj neovisno o Kalnik Trailu. Zato su neke sredine već prepoznale ovakve utrke kao priliku za turističku promociju pa nude smještaj za trkače i njihovu pratnju ili dodatne aktivnosti i sadržaje. U subotu će, bez obzira na vremenske prilike, na Kalnik Trailu sudjelovati 329 trkača i još 41 prijavljeni natjecatelj mlađi od 13 godina koji imaju mogućnost besplatnog nastupa uz pratnju odraslog natjecatelja. Među prijavljenima ima i stranaca, a dolazak su potvrdila tri slovenska trkača koji su kalničkim staza trčali i prijašnjih godina. Očito im se svidjelo.