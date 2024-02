[FOTO] Matija Palčić osvojio zimsku utrku na 10 kilometara u Bratislavi

Križevački atletičar Matija Palčić sudjelovao je u lokalnoj utrci u glavnom gradu Slovačke, organiziranoj povodom Valentinova u sklopu 13. godišnjeg izdanja zimske serije „Maratona Bratislava“, u kojoj je nakon 10 kilometara prvi utrčao u cilj i odnio pobjedu. Ovogodišnje izdanje bilo je rekordno s čak 600 natjecatelja.

„Trebala je to biti trening utrka bez prevelikog divljanja zbog uspona no, nakon što je vodeći nažalost imao probleme s grčevima nakon 5 kilometara, ja sam neočekivano preuzeo vodstvo i to je promijenilo i moj pristup. Pokušao sam napraviti što veću razliku i tek sam na zadnjem kilometru mogao više-manje uživati u utrci“, izjavio je Palčić za Križevci.info.

Palčiću je ovo bila prva utrka kao članu Atletskog kluba „Dinamo-Zrinjevac“, ali i prva brdskog karaktera u kojoj se okušao, sa 120 metara visinske razlike tijekom 2 kilometra: „Organizacija utrke je bila odlična, kao i atmosfera uz trasu utrke, i preporuka svima koji bi željeli probati odraditi utrku u Slovačkoj!“