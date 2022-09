Muzej pripremio još jednu rođendansku izložbu – 80 godina arheologije u Križevcima

U povodu obilježavanja svog sedamdesetog rođendana, Gradski muzej Križevci organizira još jednu jubilarnu izložbu i to o 80 godina arheologije na križevačkom području. Ova muzejska obljetnica poslužila je kao prigoda za izložbu kojom autorica Lana Okroša Rožić kronološki prikazuje tijek razvoja arheologije na području Križevaca i šire okolice gdje se već osam desetljeća obavljaju arheološka istraživanja.

Prva iskopavanja na križevačkom području provedena su ranih četrdesetih godina prošloga stoljeća, no početci arheologije mogu se pratiti još dublje u prošlost i sežu u 1898. godinu kada je gradski fizik dr. Fran Gundrum Oriovčanin izabran za križevačkog povjerenika Narodnoga muzeja. Njegovom je zaslugom Arheološki odjel Narodnoga muzeja krajem 19. i početkom 20. stoljeća obogaćen vrijednim akvizicijama s ovog područja.

U povodu obilježavanja 700 godina slobodnog i kraljevskoga grada Križevaca 1952. godine otvoren je križevački muzej. Prikupljanje nalaza s arheoloških lokaliteta utkano je u same početke muzejskog djelovanja. O Arheološkoj zbirci brinuo je upravitelj Dragutin Zajc koji je i potaknuo otvaranje Muzeja. Arheološki zavod Filozofskog fakulteta u Zagrebu je 1973. obavio prvo veće istraživanje na ovom području i to na nalazištu Brezovljani koje datira u mlađe kameno doba. Dolaskom arheologa 1977. godine započinju istraživanja u organizaciji Muzeja stoga su krajem sedamdesetih, tijekom osamdesetih te krajem devedesetih godina 20. stoljeća obavljena mnoga iskopavanja na prapovijesnim i srednjovjekovnim lokalitetima u okolici Križevaca, ali i u samome gradu, primjerice na prostoru ciglane gdje je istražen dio kasnobrončanodobnog naselja.

Početak novog tisućljeća obilježen je sustavnim i velikim zaštitnim istraživanjima. Muzej je pokrenuo sustavna istraživanja prapovijesnog neolitičkog nalazišta Brezovljani koja se gotovo kontinuirano provode već dugi niz godina. Sustavna istraživanja višeslojnog kalničkog lokaliteta Igrišče nastavljena su na poticaj Instituta za arheologiju koji na ovom nalazištu također već duže vrijeme organizira i obavlja iskopavanja. Potrebno je spomenuti zaštitna istraživanja lokaliteta Poljana Križevačka 1 i Poljana Križevačka 2, koja je isto tako proveo Institut za arheologiju prije izgradnje dionice autoceste A 12 Gradec – Križevci, i zaštitna istraživanja na nalazištima Škrinjari 1 i Škrinjari 3, koja je obavila tvrtka Geoarheo d.o.o. na trasi izgradnje željezničke pruge dionice Gradec – Sveti Ivan Žabno. U novije je vrijeme Institut za arheologiju istraživao srednjovjekovni lokalitet Osijek Vojakovački – Mihalj.



Otvorenje izložbe je u četvrtak 29. rujna i ostat će otvorena do 29. listopada radnim danom od 10 do 13 i od 18 do 20 te subotom od 10 do 12 sati. Posjetitelji je mogu razgledati i uz besplatno stručno vodstvo utorkom od 18 do 20 te 4., 6. i 10. listopada od 10 do 13 sati.