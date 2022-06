Mladi tenisači TK Križevci uspješni na turnirima

Mladi tenisači iz Teniskog kluba Križevci imali su bogat program za vikend. Na njihovim terenima u subotu je održan turnir iz kalendara TSSH za djevojčice do 12 i 14 godina. U kategoriji do 12 godina najbolja je bila Gala Knežević iz TK Koprivnica koja je u finalu bila bolja od Senne Đuras iz TK Varaždin 1181. U kategoriji do 14 godina slavila je Marija Petrović iz TK Koprivnica dok je drugo mjesto zauzela Kiara Horvat iz istog kluba. TK Križevci predstavljale su Ines Horvat, Sara Horvat i Mia Matasić (do 12) te Iva Koprić (do 14).

Istovremeno, u Varaždinu se u organizaciji TK Varaždin 1181 odvijao regionalni turnir do 8, 9 i 10 godina. U kategoriji do 8 godina nastupio je Jakov Svalina i osvojio 2. mjesto u grupi. Na turniru do 9 godina debitirali su Anja Zidarić, Sara Pupić, Melani Plavec, David Šantak, Vedran Habun i Aleksandar Zidarić. Istaknuli su se Anja Zidarić s 4. mjestom u brončanoj skupini te Aleksandar Zidarić i Vedran Habun s 5. mjestom u brončanoj skupini. U kategoriji do 10 godina nastupio je već iskusni Vito Pavliček i dogurao do srebrne skupine.