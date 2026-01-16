Do 19. siječnja kandidature za Županijski savjet mladih

Županijska skupština Koprivničko-križevačke županije raspisala je Javni poziv za isticanje kandidatura za članove Županijskog savjeta mladih Koprivničko-križevačke županije, savjetodavnog tijela Županije koje promiče i zagovara prava, potrebe i interese mladih na područnoj, odnosno regionalnoj razini.

Bira se sedam članova Savjeta, koji u trenutku podnošenja kandidatura za članstvo u Savjetu imaju od navršenih 15 do navršenih 30 godina života s prebivalištem ili boravištem na području Koprivničko-križevačke županije, a prijave se podnose elektronički, osobno ili poštom, uz propisanu dokumentaciju.

Obrazac kandidature treba potpisati ovlaštena osoba predlagatelja, što može biti udruga koja je sukladno statutu ciljano i prema djelatnostima opredijeljena za rad s mladima i za mlade, udruga nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj, učeničko vijeće, studentski zbor, podmladak političkih stranaka, sindikalna ili strukovna organizacija u Republici Hrvatskoj, ili pak svih najmanje 25 mladih od navršenih 15 do 30 godina s prebivalištem ili boravištem na području Koprivničko-križevačke županije.